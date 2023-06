Actividades de House Of Vans para junio, el mes del orgullo

El mes de junio es el mes del orgullo y aunque muchas marcas se suben al tren en mero pacto con la mercadotecnia, algunas otras suman esfuerzos por visibilizar y representar a la comunidad LGBTTTIQA+. La cartelera de House of Vans de junio ha preparado un mes completo de actividades que te permitirán divertirte, aprender y reflexionar sobre lo que representa la comunidad realmente.

La casa con mayor apertura para el deporte y la creatividad abre de nuevo sus puertas para que puedas crear un itinerario para este colorido mes con las actividades anunciadas. No pierdas la oportunidad e inscríbete a estas actividades que además, ¡son gratuitas! La cartelera de House of Vans de junio es una belleza multicolor.

2 de junio: Open MIC de HOV

Se trata de una iniciativa con la intención de apoyar al talento emergente de la CDMX. En esta primera fase, las agrupaciones tendrán una participación a partir de una dinámica vía Instagram. Las cinco bandas ganadoras pasarán al Open Mic del escenario Next Era.

3 de junio: “We Love Burgers Takeover”

We Love Burgers ha llegado a su décimo cumpleaños y decidió celebrarlo con un takeover repleto de una combinación de sabores. Al ser colaborador de HOV, We Love Burgers creó una hamburguesa especial nombrada “House of Vans” que puedes disfrutar dentro de la casa con más ruedas de la ciudad. Además se impartirán los siguientes talleres:

“Taller de cocina” impartido por el chef Irak Roaro

Concursos para ver quién hace la mejor hamburguesa de CDMX

“Taller de como preparar la Hamburguesa House of Vans” por WLB

“Taller de ilustración / drink and draw” por el artista Alejo Giraldo

Experiencia curada de las cervezas artesanales de We Love Burgers

9 de junio: Show de Linxes

La cartelera de House of Vans de junio trae a el dúo de La Plata, Buenos Aires, Linxes que llega con su pop-rock alternativo a la HOV para iniciar el festejo en la casa camino al Pride. No pierdas la oportunidad de ver este show en vivo totalmente a doc con el mes.

10 de junio: Bidi Bidi Bam

La expresión de género y la identidad sexual abordada desde el baile y el estilo de las poses de revista conocido como “Vogue” son una forma de celebrar la resistencia y la resiliencia por parte de la comunidad trans, mayormente por la subcultura de mujeres trans afrodescendientes. En esta Ball por Annia Ninja, inspirada en Selena Quintanilla, las vogueras batallaran por un gran premio a través de baile, presentación y outfits extravagantes para ser coronadas como la Reina de la noche.

16 de junio: Travestía Takeover

De nueva cuenta, la plataforma drag Travestía, para la cartelera de House of Vans de junio, llenará la casa de Rubens con glitter, baile, talleres de gran relevancia, música y obviamente, diversión con este taller. En el taller de Little Miss Salma prenderás a crear tu propio personaje Drag, Styling, desarrollo de personaje y vestuario.

21 de junio: GO SKATE DAY

No importa si te escapas del trabajo o te saltas una clase, la cartelera de House of Vans de junio siempre será el lugar idóneo para celebrar el espíritu original del Go Skateboarding Day. Las actividades para este día serán:

Best Trick presentado por Vans Mx

presentado por Presentación de video partes por Dany Ruiz .

por Actividades especiales para todos los nuevos en el mundo del skate.

Talleres de arte, videos en el cinema, música y comida todo el día en House of Vans CDMX.

23 de junio: Show de Petite Amie

El pop psicodélico de Petite Amie tiene una noche preparada para atraparte con el sonido hipnótico de sus canciones. Sus letras se caracterizan por la desesperación existencial generada por la búsqueda de lo personal en un mundo cada vez menos propio. No te las pierdas porque son una excelente oportunidad de disfrutar de lago melancólicamente bueno.

24 de junio: Girls Skate Night

El colectivo Un día de Patinetas se apodera de la House of Vans para darle rienda suelta a las celebraciones del Go Skate Day, pero pensado para mujeres.

Clase de Yoga, descubre cómo la disciplina tradicional ayuda a patinar en skate.

Skate School impartida por Un Día de Patinetas

Clase de Film por Un Día de Patinetas

Clase de Primeros Auxilios Dentro del Skateboarding por Un Día de Patinetas

Girl Skate Night, ven a patinar junto a tus amigas en una noche de skate exclusiva para chicas.

Cinema Night

Dirección: Rubens 6, San Juan, Benito Juárez, 03730 Ciudad de México, CDMX. Para más información sobre Vans o inscribirte a las actividades de House of Vans CDMX, visita Vans.mx/houseofvans, únete a la conversación y comparte tu viaje creativo usando #HoVCDMX en redes sociales.