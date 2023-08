Studio Ghibli revela las primeras imágenes de la última obra de Hayao Miyazaki: ‘How Do You Live?’

Las noticias más relevantes de la cultura alternativa las encuentras en Factor Cultural para que termines y comiences la semana como se debe. Todos los jueves a las 19:00 horas (MX) conéctate con nosotros. Esta semana, traemos toda la información sobre las primeras imágenes de la última obra de Hayao Miyazaki: «How Do You Live?«.

Microdosis semanal

Michael Oher denuncia que sus tutores han estado mintiendo para lucrar con su imagen e historia

Michael Oher demandó que la historia de la adopción narrada en la película «The Blind Side» fue una mentira con la que la familia Tuohy lucró con su nombre para obtener dinero. Mediante una solicitud presentada al tribunal testamentario del condado de Shelby, Tennessee, alegó que Sean y Leigh Anne Tuohy, una pareja blanca que lo acogió cuando tenía 18 años y asistía a la preparatoria, en realidad nunca lo adoptó.

Los abogados del deportista aseguraron que tres meses después de que Other cumpliera 18 años, le hicieron firmar un documento que los convertía en sus tutores y que les permitía usar su nombre para entablar negocios. Los documentos afirman que la pareja utilizó su título como tutores para acordar un trato por el que se les pagó a ellos y sus dos hijos biológicos por la película ganadora del Oscar “The Blind Side”.

Michael Oher descubrió esta mentira en febrero de 2023, cuando se enteró de que la tutela a la que dio su consentimiento, creyendo que se convertiría en un miembro de la familia Tuohy, no le proporcionó ninguna relación familiar. La demanda afirma que cada uno de los Tuohys recibió US$225.000, más el 2,5% de los “ingresos netos definidos” de la película.

Descubren pueblo teotihuacano de 1 500 años de antigüedad en la Ciudad de México

Un equipo de investigadores descubrió vestigios de un pueblo teotihuacano que radicaba en la antigua Tenochtitlan hace más de 1500 años cerca de la Zona Arqueológica de Tlatelolco. Las piezas encontradas se remontan a la época en la que la actual metrópoli era un enorme lago con varios islotes.

Las excavaciones realizadas entre marzo y junio revelaron restos de edificios dentro del asentamiento, incluidos canales de drenaje, líneas de piedra y un pozo. Los cuerpos de un niño y dos adultos fueron descubiertos junto a una serie de cuencos pulidos con base en forma de anillo al estilo teotihuacano.

Los arqueólogos de la Dirección de Salvamento Arqueológico del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en colaboración con la Secretaría de Cultura de Gobierno de México trabajaron durante meses en este proyecto. Las excavaciones en la zona de Tlatelolco dieron inicio en 1944.

Euforia y largas filas causa la venta de monedas del ajolote

La venta de monedas conmemorativas por los 100 años con imágenes del ajolote, el panda gigante y teporingo han sido calificadas por la Casa de Moneda de la Ciudad de México como la más exitosa en la historia. El 15 de agosto, ciudadanos se formaron en Paseo de la Reforma desde un día antes de que iniciara la venta.

A las ocho de la mañana, la sobredemanda superó las 400 colecciones que se tenían disponibles. 2 mil 500 personas estaban interesadas en adquirir esa colección. A inicios de julio, la Casa de Moneda de México hizo la presentación oficial de las medallas conmemorativas que celebran los 100 años del Zoológico de Chapultepec.

El kit reúne siete piezas de plata, siendo la del ajolote la que ha causado sensación entre los coleccionistas y público en general.

Arturo Elías Ayub propone a Elon Musk y Mark Zuckerberg patrocinar su pelea para que sea en la CDMX

El empresario mexicano Arturo Elías Ayub lanzó una propuesta para que Mark Zuckerberg y Elon Musk se enfrenten en la Ciudad de México. Esto debido a que Musk publicó un mensaje en su cuenta de “X» en el que resume cómo surgió el furor por la pelea entre los millonarios:

“Resumen de la pelea: Bromeé en X sobre pelear contra Zuck. Luego Zuck dijo «ENVÍAME LA UBICACIÓN». Italia gentilmente ofreció un Coliseo. Zuck rechazó. Sugerí su casa como “espacio seguro”. Trágicamente, estaba ejem «viajando» ¿Hay algún lugar donde pelear?».

A través de su cuenta de X, el empresario mexicano Arturo Elías Ayub retomó dicha publicación de Elon Musk y les propuso realizar la pelea en el Auditorio Nacional de la CDMX el próximo 1 de septiembre.

Mientras tanto, la pelea entre Elon Musk y Mark Zuckerberg ya es una realidad gracias a un programa de Inteligencia Artificial llamado Celebrity Street Fighter en donde se han enfrentado algunas de las personalidades más famosas del mundo que van desde políticos, hasta cantantes.

Studio Ghibli revela las primeras imágenes de la última obra de Hayao Miyazaki: ‘How Do You Live?’

​​‘How Do You Live?’, la más reciente película de Hayao Miyazaki y Studio Ghibli ha sido estrenada en Japón y aunque aún no hay un tráiler oficial ni viral respecto a la nueva joya animada, ya circulan imágenes sobre la estética de la pieza fílmica.

La película de Hayao Miyazaki se inspiró en la novela del mismo nombre (How Do you live?) de Genzaburo Yoshino y centra la historia en Mahito, un niño que pierde a su madre en el bombardeo de Tokio durante la Segunda Guerra Mundial.

Su vida cambia cuando debe mudarse al campo y conoce a un animal enigmático que le promete un reencuentro con su madre. Aunque las imágenes han sido escasas, sin duda el mundo de fantasía retratado en la película muestra el sello característico de Hayao Miyazaki. ‘How Do You Live?‘ aún sigue en los cines de Japón y en principio llegará a Estados Unidos a finales de 2023. Todavía no hay más fechas de estreno internacionales.

Netflix quiere deshacerse de la Inteligencia Artificial para acabar con la huelga de guionistas

La alianza de productores de cine y televisión en Estados Unidos está impulsando una nueva propuesta que indica que IA generativa no será usada para crear guiones. La propuesta parece estar siendo impulsada por Netflix y Disney.

Ted Sarandos, Co-CEO de Netflix al igual que Bob Iger, CEO de Disney comentaron que las plataformas están esforzándose para alcanzar los requisitos de los guionistas. La propuesta todavía no es oficial, pero fuentes familiarizadas con el tema han confirmado que, de esta manera, los guionistas mantendrán los créditos por los guiones generados.

Las productoras se abstendrían de generar guiones con IA para luego enviarlos a revisión con guionistas. Los primeros detalles fueron conversados en pláticas privadas el 11 de agosto. Una nueva reunión sucedió el martes 15 y se está esperando las respuestas y veredictos finales.

Ticketmaster lanza boleto digital para acabar con fraudes y reventa

Ticketmaster, presentó su nueva entrada digital “Ticketmaster SafeTix”, con la que promete atender las demandas por fraudes y duplicidades. Ana María Arroyo, directora general de Ticketmaster en México, destacó que el nuevo sistema SafeTix transformará todos los boletos en formato digital con códigos de barras dinámicos que cambian cada 15 segundos, lo que invalida la captura de pantallas como método de acceso.

Arroyo explicó que, si bien las entradas continuarán siendo transferibles, el proceso se llevará a cabo a través de cuentas registradas en Ticketmaster.com.mx. El sistema SafeTix ya se encuentra en funcionamiento en algunos sitios como el Teatro Telcel, y se espera que se implemente en otros centros de entretenimiento en los próximos meses, incluyendo emblemáticos recintos como el Auditorio Nacional o el Foro Sol.

El nuevo boleto digital forma parte de la evolución tecnológica que ha emprendido la empresa desde hace cinco años, con la inversión de 900 millones de dólares (unos 15 mil 396 millones 560 mil 100), manifestó Arroyo. Además, se celebró la implementación de una fila virtual qué brindará claridad y certidumbre a los usuarios sobre el lugar que ocupan para la compra de un boleto.

Así quedaron las nuevas fechas para los conciertos de Madonna en CDMX

Ocesa dio a conocer que las fechas de The Celebration Tour serán reprogramadas. Los conciertos estaban previstos para enero de 2024. Tras la hospitalización de la cantante por una grave infección bacteriana, había fanáticos preocupados por la incertidumbre de los conciertos próximos a realizarse. Por lo que Madonna decidió anunciar la reprogramación de sus fechas.

Enero 25 – 20 de abril, 2024

Enero 27 – 21 de abril, 2024

Enero 28 – 23 de abril, 2024

Enero 30 – 24 de abril, 2024

Las cuatro fechas de Madonna en el Palacio de los Deportes están agotadas. Los boletos para ver a Madonna tuvieron mucha demanda y se acabaron en cuestión de minutos. El anuncio de la reprogramación de fechas abre la posibilidad de que se liberen algunas entradas, porque existe la opción de solicitar un reembolso si las personas que ya adquirieron sus boletos no pueden asistir en abril.

Asaltante se queda dentro de la sucursal que intentó robar

El 15 de agosto, un asaltante ingresó a la sucursal del Monte de Piedad de la colonia Escandón pero al sacar su arma de fuego y amagar a los presentes, los empleados del Monte activaron las alarmas del establecimiento.

Los empleados siguieron los protocolos de seguridad del lugar destinados a estas situaciones y al bajar las cortinas del local, el asaltante quedó cautivo dentro de la casa de empeño. Presuntamente el ladrón no iba solo ya que al bajar las cortinas, dos hombres que aguardaban afuera rompieron los cristales de la puerta de entrada para intentar ayudarlo.

Gracias a este acto, el asaltante pudo salir antes de que llegara la policía de la Ciudad de México sin ningún tipo de botín del fallido robo. Las autoridades exhortaron a los trabajadores a presentar las denuncias correspondientes y analizan las cámaras de vigilancia de la casa de empeño para identificar a los presuntos responsables.

-RECOMENDACIÓN DE LA CASA-

Las mejores películas de terror mexicanas poco conocidas

La noche de los mil gatos (1972)

Si bien la película estaba destinada a estrenarse en 1970, la censura de la época le permitió su arribo a las salas de cine dos años después. René Cardona Jr. es el director de esta obra criticada, señalada y opacada en su momento que muestra también la lucha de una mujer por sobrevivir y la manera en que su escape concluye de manera fatal para el asesino y la libertad de los gatos prisioneros.

Somos lo que hay (2010)

Jorge Michel Grau es el director de este thriller que aborda temas duros como el canibalismo y la precariedad. Tras fallecer el jefe de familia, el desamparo no se centra únicamente en la cuestión económica, sino en la alimentaria ya que había acostumbrado a su familia a consumir carne humana para subsistir.

Espiritismo (1962)

Benito Alazraki es el director de esta joya del terror mexicano. El juego entre entes perturbadores y la literatura macabra proporcionan una atmósfera maldita. El juego de la ouija mediante una sesión espiritista se vuelve el detonante de una serie de sucesos paranormales que inician con una posesión de un participante del evento que claramente les explica el terrible destino de los integrantes del grupo si no toman en cuenta las advertencias.

Si quieres conocer más de estas joyas filmográficas, visita Las mejores películas de terror mexicanas poco conocidas.