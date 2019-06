HOW TO SELL DRUGS ONLINE (FAST) LA NUEVA COMEDIA DE NETFLIX

Comedia con tintes dramáticos, serie alemana de Netflix con capítulos de corta duración y un toque interactivo

HOW TO SELL DRUGS ONLINE (FAST) la nueva serie de comedia de Netflix se trata de una ficción que muestra como un chico tranquilo que en el afán de recuperar a su ex novia aprende a vender drogas ilícitas en internet, pero termina por ser uno de los mayores proveedores de Europa. Su estilo de drama y comedia la hace totalmente diferente a otras series con temática de drogas.

La serie se centra en Moritz Zimmermann, el joven que para impresionar a su ex novia venderá narcóticos, unirá fuerzas con su mejor amigo Lenny para un negocio de alucinógenos, pero no pasara mucho para que estos novatos narcotraficantes se metan en problemas, lo difícil para ellos será satisfacer la demanda, la producción, calidad y que no sean atrapados por su competencia y policías.

La primera temporada de esta serie de comedia es protagonizada por Anna Lena Klenke, Danilo Kamperidis, Maximilian Mundt, Leonie Wesselow, Bjarne Mädel y Damian Hardung, consta de 6 episodios de media hora cada uno, se encuentra disponible en Netflix desde el pasado 31 de mayo.

A unos días de su estreno la crítica ha sido favorable, tan es así que Netflix se encuentra evaluando todo para la realización de la segunda temporada, existen varios factores para seguir con esta serie como las cifras de audiencia, el impacto que cause en distintas partes del mundo.

En el último capítulo podemos observar que Lisa busca a Moritz para retomar su relación, pero en ese instante ve unas pastillas e inmediatamente aparecen los créditos, poniendo fin a la primera temporada, con ese final todo el público que ya puedo ver la serie se queda con la curiosidad de saber qué es lo que pasara con los protagonistas y el negocio de narcóticos.

La plataforma de entretenimiento ha apostado por series de adolescentes, obteniendo un gran éxito a nivel mundial con producciones como Sex education, 13 Reasons why, Elite, Stranger things o Riverdale.

En dichas series han tocado temas que son un tabú para la sociedad como el sexo, el suicidio, la homosexualidad, el bullying y el acoso. Con estos temas se ha tratado de hacer conciencia, sobre todo con los adolescentes, para prevenir el suicidio y el bullying.

