«I LIKE HER» LA NUEVA CREACIÓN DE MAC DEMARCO

Mac DeMarco compartió «I Like Her» una canción corta y romántica, que ha sido presentada durante la gira de su último disco Here Comes The Cowboy por Europa. El tema aún no se encuentra disponible en plataformas, la única forma en que puede ser disfrutada es por un video filmado por una fan durante un show en el Alexandra Palace en Londres.

Aún no se sabe si «I Like Her» formará parte de un nuevo álbum, pero es una pequeña demostración de que el músico canadiense ha estado trabajando de manera creativa en la creación de nuevas melodías. En 2014 DeMarco se convirtió en un referente dentro de la música independiente gracias a Salad Days, disco que gracias a su sonido lo fi-wave se identifico rápidamente dentro de los preferidos de la generación millennial.

A cinco años de su popularización, el músico no pierde su independencia y es fiel a su sonido de baja fidelidad y grabaciones caseras.

Mac DeMarco esta próximo a cumplir 30 años y «I Like Her» es el preámbulo a una nueva etapa artística a la cual no parece importarle mucho el paso de tiempo ni la perdida de la juventud. El músico estará visitando México el próximo 7 de diciembre pues junto a The Flaming Lips encabeza la tercera edición del Festival Catrina a celebrarse en Puebla.

