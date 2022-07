I Love Life, Thank You, el mixtape de Mac Miller llega a las plataformas de streaming

El sexto mixtape de Mac Miller, I Love Life, Thank You, está oficialmente disponible en los servicios y plataformas de streaming, como Spotify.

Lanzado en octubre de 2011, el proyecto se publicó después de su EP On and On and Beyond (marzo de 2011), y antes de su álbum debut de estudio Blue Slide Park. Este mixtape incluye 13 pistas con apariciones especiales de artistas como Sir Michael Rocks, Talib Kweli, The Come Up y Bun B, junto con el trabajo de producción de 9th Wonder, Clams Casino, Big Jerm, Cardo, Black Diamond, E Dan, Brandun DeShay y el propio Miller.

El viaje del lanzamiento de I Love Life, Thank You comenzó en abril de 2011 cuando el rapero alcanzó los 300.000 seguidores en Twitter. Iniciando la campaña «Road 2 a Million Fans», en la que publicaba una nueva canción por cada 100.000 seguidores nuevos. Entre abril y septiembre, alcanzó los 900.000 followers, y por ende, 6 temas completamente inéditos como «Love Lost», «Family First», «Just a Kid», «The Miller Family Reunion», «Cold Feet» y «Willie Dynamite». Tiempo después todo el mixtape sería revelado por completo.

Para celebrar la llegada del mixtape a las plataformas de streaming, Rostrum Records llevará a cabo una Reddit Talk de 12 horas en el subreddit r/hiphopheads, esto se llevará a cabo a partir de las 11 horas (tiempo del este) del 22 de julio, o sea hoy mismo. El equipo de Miller interactuará con los fanáticos durante las 12 horas, además de compartir nuevas fotos y videos, organizar obsequios y permitir que los fanáticos del amado rapero hablen sobre su música.

Por si fuera poco la llegada de I Love Life, Thank You, hace unos días se realizó un mural dedicado a Mac Miller, donde se puede apreciar al rapero en sus distintas facetas a lo largo de su carrera hasta antes de fallecer, además de algunas portadas icónicas de sus discos. Esta pintura urbana se encuentra en Etna,Pensilvania, justo en una de las paredes del estudio ID Lab, donde Miller llegó a grabar la mayoría de sus temas.

Escucha I Love Life, Thank You