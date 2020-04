En Brasil, al igual que en varias partes de Latinoamérica, existe una increíble escena de rock independiente. Y Sound Bullet es un claro ejemplo, se trata de una agrupación fresca con temas cargados de nostalgia que avivan los sentidos del escucha.

Influencias y raíces de Sound Bullet

Los brasileños han sabido diferenciarse del resto de las propuestas musicales del mismo género. Pues en sus melodías encontramos influencias directas anglosajonas, vivacidad latinoamericana y una esencia única.

Escucha su nuevo sencillo y comprueba por ti mismo la buena vibra y energía que ésta banda puede inyectarte. “I was in Lisbon, you were in Paris”, fue lanzado en conjunto con un lyric video:

“I was in Lisbon, you were in Paris” nos habla sobre un corazón adolescente roto, que después de terminar una relación de años deja un sabor agridulce, y el comenzar a cuestionarse a profundidad todo lo ocurrido puede llevarte a tocar fondo.

El single forma parte de su próximo álbum con fecha de estreno para este 2020. El nuevo material se titula Home Ghosts, un disco que promete estar lleno de cuestionamientos y reflexiones que vivimos como seres humanos al momento de enfrentar la vida misma.