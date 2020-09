LAS PIEZAS MÁS FAMOSAS E ICÓNICAS DEL DISEÑO INDUSTRIAL

Conoce algunas de las piezas más famosas del diseño industrial que han trascendido en la historia de la humanidad y el arte.

Actualmente utilizamos sillas, mesas, sofás y lámparas con tal normalidad que quizás nunca nos hemos preguntado su origen. En la mayoría de los casos, varios de los muebles a nuestro alrededor tienen una interesante raíz que vale la pena conocer.

Diseño Industrial

La definición del diseño industrial como tal, es desarrollar y preparar productos para la fabricación en serie; estudiando su uso, el comportamiento humano en cuanto a estos y el atractivo del producto.

«El diseñador industrial tiene la capacidad de crear objetos de uso cotidiano con un sentido estético y funcional».

Partiendo de su definición, a través de los años esta disciplina ha dado al mundo brillantes diseñadores industriales, quienes han sido los responsables de darle vida a nuestros hogares. A continuación, te presentamos 8 piezas icónicas que han prevalecido hasta nuestros tiempos.

Silla Eames

Se trata de un diseño de Charles y Ray Eames en 1950. La silla tiene forma de ostra individual, hecha de fibra de vidrio moldeada sobre 4 patas de madera. Fue fabricada en colaboración con Zenith Plastics para el concurso “Low-Cost Furniture Design”, que organizó The Museum of Modern Art of New York en ese año.

Se convirtió en la primera silla de plástica que se publicó industrialmente, pero al comprobarse el riesgo ambiental que suponía la producción de fibra de vidrio, se suspendió la producción hasta encontrar un material más adecuado. Finalmente, hasta el año 2004, Herman Miller volvió a introducir la silla de plástico esta vez fabricando la carcasa con polipropileno 100% reciclable.

Sofá Chéster

El origen de éste sofá, se remonta hasta el siglo XIX donde se cuenta que el Conde de Chesterfield, se dio cuenta de que los sillones que utilizaban no permitían mantener una postura erguida. Lo que impedía mostrarse completamente, al igual que las ropas que vestían y mandó a fabricar sillones nuevos.

Fue así como nació el sofá Chesterfield, un clásico del diseño que ha pasado de la sociedad inglesa más selecta, hasta varios hogares alrededor del mundo.

Actualmente, el sofá Chesterfield es uno de los predilectos internacionalmente, sobre todo para los estilos clásicos, vintage o incluso el industrial.

Silla y mesa Tulip

La mesa Tulip, fue una creación de uno de los máximos diseñadores filandeses: Eero Saarinen; diseñada en 1956 y se trata de una pieza atemporal.

Su estilo pertenece a la escuela modernista, popular por ser simple, sencilla y curvas bien pensadas. Los materiales utilizados para su elaboración son fibra de vidrio y mármol.

El complemente para la mesa, fueron las sillas creadas un año antes que esta, Eero Saarien las diseñó en 1955. La finalidad era elaborar una silla de una sola pieza que resolviera el caos visual que hacen las patas típicas de una silla. Además, se buscaba la impersonalidad y que se adaptase a cualquier espacio.

Silla Burbuja

Otra de las grandes aportaciones al diseño industrial, hecha por diseñadores finlandeses, fue la silla bola y la silla bola. Diseñada por Eero Aarnio en 1963. También conocida como la silla globo, destaca por su forma peculiar y poco convencional, pero sobretodo por ser transparente y porque normalmente pende de una cadena fija al techo. Todo un clásico en el diseño industrial.

La silla bola, a diferencia de la silla burbuja, ésta versión se mantiene fija a una base y se dejan de lado las transparencias. Esta silla actualmente se alza como un icono del diseño de los años 60 e incluso ha protagonizado escenas en series de televisión como “Los vengadores” o “El Prisionero”. Su diseño futurista es producto de los nuevos materiales emergentes a finales de los cincuenta y principio de los sesenta.

Butaca Egg

Tenemos otra famosa silla, la butaca Egg. Y como su nombre lo indica, tiene forma de huevo y el diseñador fue Arne Jacobsen.

Creada en 1958, Jacobsen combina la forma sensual y estética con elementos de comodidad y funcionalidad. Fue fabricada inicialmente para el vestíbulo del hotel Royal de Copenhague, sin embargo ha roto la barrera del tiempo como varias piezas ya mencionadas, hasta colocarse en un diseño ampliamente celebrando hasta hoy en día.

Ya que es una más dentro de las sillas que representan el modernismo, además de aportar significativamente al diseño nórdico. Al igual que la silla bola, la silla Egg ha sido expuesta en memorables producciones cinematográficas y tiene un papel significante en el sexto libro de Hitchhiker’s Guide to the Galaxy.

Lámpara Arco

Y ahora llegan las lámparas de pie, entre ellas el siguiente clásico: conocida como la lámpara Arco, esta pieza fue creada en 1962 por Achille y Pier Giacomo Castiglione para la firma italiana Flos especializada en iluminación.

En el diseño original el pie de acero en forma de arco esta sostenido por una base de mármol para su contrapeso, ya que la extensión de la lámpara es demasiado larga. Cuenta con una forma geométrica pero orgánica al mismo tipo, además de evocar sin duda alguna al minimalismo.

Jamás ha pasado de moda y continúa siendo producida por la misma marca italiana. Existe una teoría, de que los hermanos Castiglioni se inspiraron únicamente en las farolas de la calle para su gran creación.

Silla Barcelona

Ludwin Mies Van der Rohe, es el diseñador detrás de la silla Barcelona. Justamente a Ludwin se le recuerda por su importante concepto hacia el diseño: “menos es mas”.

La silla Barcelona se fabricó para el pabellón alemán de la exposición de Barcelona en 1929, volviéndose en un éxito muy grande. Pues incluso llegó a tener tanta importancia que fue utilizada como trono de los reyes de España cuando visitaron el pabellón. Actualmente es la marca Knoll la que se encarga de distribuir esta silla.

Silla Panton

El diseñador Verner Paton introdujo la silla Panton en 1967. Hoy en día se concibe como otro de los grandesicono de la modernidad.

Es una silla elegante que personifica el optimismo de la década de los 60 y su principal objetivo era crear una silla de una sola pieza que fuera cómoda y que pudiera utilizarse en cualquier sitio.

A Paton, le fascinaban los colores brillantes y los diseños futuristas; que es justamente lo que vemos plasmado en ésta brillante pieza. Otro punto más, es que puede apilarse fácilmente y es la 1era elaborada en una sola pieza, es decir, sin patas aparte, metal o madera; ya que fue únicamente de plástico.