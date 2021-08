IDLES ESTRENARÁ SU DOCUMENTAL DON’T GO GENTLE EN CINES

La banda de rock IDLES, está a punto de estrenar su documental Don’t Go Gentle, donde se aborda el largo camino que la agrupación ha tenido junto a sus fans. Los de Bristol, Inglaterra, han revelado que este proyecto cinematográfico saldrá en cine selectos este mes de agosto.

Este documental está producido por AF Gang, un grupo de seguidores de IDLES, y dirigido por Mark Archer. Contará con entrevistas con el vocalista Joe Talbot además de Mark Bowen y Adam Devonshire. Pero esto no se limitará a ello, ya que tendrán sesiones especiales de preguntas y respuestas con los realizadores.

IDLES ha sabido crear una estrecha relación con el público, esto gracias a la idea principal del proyecto musical, “Ámate a ti mismo”. Toda aquella persona que se ha sentido apartada o rechazada de una u otra forma, ha encontrado un espacio con la banda para despreocuparse y ser ellos mismos.

Pero no sólo se tratará de esta relación banda-espectador, también conoceremos las temáticas sobre la determinación, la amistad, la adversidad y la salud mental, algo que casi siempre es desdeñado por la mayoría de las personas en el mundo, y cómo afrontar un escenario política y socialmente dividido.

Aunque Don’t Go Gentle se estrenará en cines de Londres, Cambridge, Brighton y Bristol, obviamente, no significa que los fans de IDLES en el mundo no puedan checar el documental; se tiene planeado que llegue a varias plataformas de streaming en Estados Unidos y Gran Bretaña, además que el 20 de agosto saldrá a la venta la versión en DVD y Blu-ray a nivel mundial.

Por si fuera poco, IDLES ha tenido un acto de gran empatía con los profesionales de la salud que han estado luchando para salvar vidas del coronavirus, regalando 2 mil entradas para médicos, enfermeras y personal al cuidado de pacientes por covid de Bristol, North Somerset y South Gloucestershire.

“Sabemos que no es mucho, pero es un gesto de nuestro agradecimiento por su increíble trabajo y desinterés durante los últimos 18 meses en el tratamiento y cuidado de las personas en la primera línea de la pandemia Covid-19”.

El concierto está planeado para el 3 de septiembre y servirá para presentar su nuevo material discográfico, Ultra Mono.

