En el video de «We Are The People» tiene fragmentos de un poema escrito por Lou Reed

Iggy Pop rindió un homenaje a su amigo Lou Reed con su video «We Are The People«. El motivo de dicho homenaje fue para festejar el nacimiento del líder de The Velvet Underground quien habría cumplido 78 años de edad.

“We Are The People” está inspirada en unos versos que escribió Lou Reed. La letra explica que a pesar de la diferencias raciales o creencias religiosas todos los habitantes del mundo tenemos un mismo origen. Estás ideas fueron retomadas por Iggy Pop quien dice lo siguiente

Nosotros somos la gente sin ningún derecho,

somos los que solo han conocido mentiras y desesperación,

somos la gente sin país ni voz ni espejo,

somos la mirada cristalina devuelta a través

de la densidad e inmensidad de una nación bersérker,

somos las víctimas del manifiesto indecible de la ausencia

de profundidad del completo y pesado vacío.”

El video esta producido por Simon Taylor quien ya había colaborado anteriormente con Iggy Pop en los videos «James Bond» y «Loves Missing«. Las tomas del trabajo visual son sencillas, y solo muestra el rostro de Iggy pop.

La canción pertenece a su más reciente producción discográfica titulada Free. Este material fue editado en septiembre del 2019 y es un cambio radical en cuanto al estilo que había mostrado Iggy Pop durante sus últimos discos.