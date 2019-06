IGGY POP ESTRENÓ UN VIDEO ANIMADO PARA RUN LIKE A VILLAIN

Iggy Pop se ha mantenido vigente desde los setentas, ahora está más activo que nunca. El estrenó del videoclip animado en esta ocasión fue para la canción «Run Like A Villain», del Zombie Birdhouse, su sexto álbum en solitario publicado en 1982.

Esta pieza audiovisual surrealista le pone imágenes a esa canción siguiendo el mismo estilo de la portada del citado disco. Su producción estuvo a cargo de Marta Kacprzak, una artista visual de Motion Picture Stories.

El clip sirve además para promocionar la reedición de tal placa que saldrá al mercado el próximo 28 de junio. Cabe destacar que la remasterización fue realizada por Paschal Byrne en The Audio Archive, estudio ubicado en Londres.

El material se venderá en formatos de vinilo y CD con el siguiente tracklist:

01. Run Like A Villain

02. The Villagers

03. Angry Hills

04. Life of Work

05. The Ballad Of Cookie McBride

06. Ordinary Bummer

07. Eat Or Be Eaten

08. Bulldozer

09. Platonic

10. The Horse Song

11. Watching The News

12. Street Crazies

13. Pain and Suffering (Bonus Track)

