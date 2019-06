«IGOR» DE TYLER THE CREATOR ES EL ÁLBUM #1 DE BILLBOARD

Tyler, The Creator ha ganado su primer álbum No. 1 en la lista de los 200 álbumes de Billboard con IGOR, como informan Forbes y el New.

El quinto álbum de estudio del rapero ha ganado 165.000 reproducciones de álbum equivalentes según Nielsen Music. De esa suma, 74.000 representan ventas de álbumes tradicionales tanto en formato físico como digital. El álbum también ha acumulado 122,9 millones de streams.

IGOR venció al reciente álbum de DJ Khaled, Father of Asahd, por el primer puesto, que movió 136.000 de álbum equivalentes según Nielsen Music. Ambos álbumes se beneficiaron de los paquetes comerciales. Como señala Stereogum, IGOR estaba envuelto en camisetas, botones, pegatinas y letreros de jardín, mientras que el lanzamiento de Khaled se incluyó con un suplemento de cafeína llamado Awake.

IGOR marcó el primer álbum No. 1 del rapero. Su último álbum «Flower Boy» debutó en el No. 2 en las listas de éxitos, mientras que otros como Wolf, Cherry Bomb y Goblin alcanzaron su punto álgido en el No. 3, 4 y 5, respectivamente.

