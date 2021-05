Satanás (el ángel más bello) es la imagen del hijo caído y castigado por rebelarse contra el padre, similar a la de Prometeo condenado por robar el fuego sagrado de su dios supremo, Zeus.

La figura simbólica de Satanás es probablemente la del primer indicio de razón propia después de Dios. Su rebelión requiere de un conocimiento que se oponga a otro.

El Diablo, Satanás, Belcebú, Lucifer, Belial o Samael son sólo algunos de los nombres que se le han atribuido en diversos países y culturas. Incluso algunos pertenecen a otras entidades o demonios de menor rango.

Pero al mal no simplemente se le puede llamar de distintas maneras, también tiene muchas formas de ser representado.

Hace algún tiempo, cuando la religión era lo más importante, se ilustró a éste de las maneras más grotescas posibles.

En 1775 se presentaron las imágenes a continuación que forman parte de un códice llamado ‘Compendium rarissimum totius Artis Magicae sistematisatae per celeberrimos Artis hujus Magistros’. Su traducción sería: «Compendio rarísimo de todas las Artes Mágicas clasificado por los más famosos maestros de este Arte».

Esto era un libro dedicado a la magia y a la artes obscuras que recogía leyendas sobre el diablo y el averno; además de rituales y simbología satánica.

Enmarcados en un borde ornamental con esqueletos y calaveras, también aparece el mensaje ‘Noli me tangere’ (No me toques), advirtiendo al lector del peligroso contenido de la obra.

Está escrito en una mezcla de latín y alemán, contiene 31 ilustraciones policromas o monocromas en acuarela que presentan a diversos demonios, además de tres páginas de símbolos cabalísticos.

AQUÍ LAS ILUSTRACIONES