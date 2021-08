IMPLEMENTAN EL DÍA DE TONY BENNETT EN NUEVA YORK

La fecha del 3 de agosto quedará en la memoria para el cantante Tony Bennett, pues además de ser la fecha en que cumple 95 años de vida, también será el Día de Tony Bennett en Nueva York, ya que el gobernador de dicha ciudad ha declarado oficial la celebración.

Anthony Dominick Benedetto nació en el barrio de Queens, en Nueva York, en 1926, es uno de los crooners más queridos en el mundo, intérprete de jazz y pop con orquesta que en los años 50 comenzó su carrera musical, logrando fama y éxito internacional de inmediato. Este día, famosos de otras artes han felicitado al cantante de temas como “The Boulevard of Broken Dreams”, “I Left My Heart in San Francisco” o “The Way You Look Tonight”.

Pero no es un cumpleaños más para el crooner, pues se ha anunciado que esta noche y la del 5 de agosto, Bennett se estará presentando junto a Lady Gaga en el Radio City Music Hall de Nueva York, donde estarán interpretando las canciones del álbum Cheek to Cheek, que publicaron juntos en el 2014.

Como si no fuera suficiente, en octubre próximo será lanzado el disco Love For Sale, nuevamente junto a Lady Gaga, quien en muchas ocasiones ha revelado que Tony Bennett le salvó la vida. Lo especial de dicho material es que tendrá una presentación especial, la cual marcará el adiós del cantante de los escenarios, pues recordemos que hace cinco años fue diagnosticado con la enfermedad de Alzheimer. Aunque eso no ha sido impedimento para mantenerse vigente en el gusto del público, pues en 2018 lanzó el disco Love is Here to Stay junto a Diana Krall.

Sobre la implementación del Día de Tony Bennett, el gobernador de New York, Andrew Como, mencionó que pocos han contribuido a la música y artes en la ciudad como lo ha hecho Benedetto. “Es un honor para mí declarar el 3 de agosto como el Día de Tony Bennett en Nueva York, en honor al 95 cumpleaños de Tony y de las últimas actuaciones que dará en el Radio City Music Hall”, puso el político en sus redes sociales.

Por mientras, para continuar la celebración del 95 aniversario de Tony Bennett, el tema «I Get a Kick Out of You«, perteneciente al disco Love For Sale. Lady Gaga y Bennett sin duda han hecho una dupla encantadora.

