Infracciones cometidas por Rosalía durante su performance de estreno

La revelación del nuevo álbum Lux de Rosalía en el corazón de Madrid se convirtió en un evento que superó todas las expectativas, pero también la legalidad. Lo que la artista planeó como una «sorpresa» espontánea para sus fans terminó en una amenaza de multa monumental. La presentación de Rosalía en Madrid, celebrada en la concurrida Plaza de Callao y la Gran Vía, generó una aglomeración de miles de personas.

Este caos obligó a las autoridades del Ayuntamiento de Madrid a intervenir, cerrando accesos al metro y cortando arterias viales por motivos de seguridad y orden público. El Ayuntamiento ha señalado que, ante la ausencia total de permisos, se ha abierto un expediente sancionador contra la artista por las infracciones cometidas durante la presentación de Rosalía en Madrid.

Las infracciones: multitud y movilidad

Las acusaciones contra el equipo de la cantante se centran en dos claras infracciones. La principal es la realización de un evento masivo no autorizado en la vía pública. El Ayuntamiento argumenta que la congregación de público, claramente inducida por la aparición de la artista, requería una solicitud de permiso formal para garantizar la seguridad de los asistentes y la gestión del tráfico, algo que no ocurrió. Esta falta de planificación es el centro del conflicto legal derivado de la presentación de Rosalía en Madrid.

Además, se suma una infracción menor, pero simbólica: la artista llegó a Callao a bordo de un coche deportivo Nissan Skyline GT-R R33, el cual presuntamente no portaba la etiqueta medioambiental necesaria para circular por la Zona de Bajas Emisiones de la Gran Vía, lo que añade una multa menor al expediente de la presentación de Rosalía en Madrid.

El costo de la espontaneidad: La multa potencial

La consecuencia económica de la improvisación podría ser severa. Aunque el monto final de la multa aún debe ser determinado por el expediente sancionador, la Ley de Seguridad Ciudadana de la Comunidad de Madrid permite sanciones de hasta 600.000 euros para infracciones consideradas «muy graves» por alterar el orden público con eventos no autorizados.

Si bien los funcionarios esperan que la multa sea menor al máximo, el simple hecho de enfrentar un expediente de esta magnitud subraya la seriedad de los cargos por la presentación de Rosalía en Madrid. La multa adicional por el coche deportivo, aunque menor (unos 200 euros), es un detalle que completa el cuadro de las infracciones.

El incidente pone en la mesa el debate sobre los límites de las acciones promocionales en el espacio público, especialmente cuando involucran a celebridades de alcance global. La presentación de Rosalía en Madrid se desarrolló bajo la premisa de ser una «sorpresa», pero el impacto de una estrella de su talla exige un protocolo de seguridad que no puede ser ignorado.

La apertura del expediente es una advertencia clara del Ayuntamiento madrileño a la industria del marketing: la fama no exime del cumplimiento de las normativas urbanísticas ni de la seguridad ciudadana. La resolución final de la sanción de la presentación de Rosalía en Madrid será observada por ciudades de todo el mundo.