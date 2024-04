Inicio la Primera Ronda de los Playoffs de la NHL 2024

Termino la temporada regular en la NHL y el pasado sábado 20 de abril comenzaron los playoffs, en caso de que algunas series se vayan hasta 7 juegos terminaría la primera ronda hasta el 5 de mayo. Si hay una primera ronda en cualquier deporte que no se pueden perder es esta, los 16 equipos de hockey lo darán todo en el hielo, serán series competitivas, rápidas y emocionantes. No importa cuál sea tu equipo favorito, simplemente les recomiendo disfrutar todos los juegos.

Recordemos que la temporada anterior ganaron la Copa Stanley los Kings, este año a pesar de no tener una buena temporada, lograron encontrar el rumbo en el momento exacto, serán un rival duro a vencer y harán todo por llevarse la Copa de nuevo.

La Conferencia Oeste es bastante competitiva, Dallas Stars son fuertes contendientes son buenos anotadores y tienen la mejor defensa. También Colorado Avalanche es uno de los equipos más rápidos y entretenidos , hablando de equipos canadienses los Winnipeg Jets y los Edmonton Oilers son fuertes contendientes para la Copa.

En la Conferencia Este, los New York Rangers va a la cabeza de la liga con 114 puntos ganaron el President’s Trophy. Por su parte los Boston Bruins perdieron el liderato de la División Atlántico puesto que mantuvieron prácticamente toda la temporada. Con los Bruins perdiendo 3 de sus últimos 4 juegos los Florida Panthers aprovecharon esa ventaja y quedaron como líderes de División. Carolina Hurricanes son candidatos fuertes y hablando de campeones, Tampa Bay Lightning son el dark horse de la liga y temibles rivales para cualquier equipo en los playoffs.

Échemos un vistazo a las Conferencias y próximas Series.

Conferencia Este.

División del Atlántico

(Wild Card 1) Tampa Bay Lightning versus (1) Florida Panthers – Inicio 21 abril

La batalla de Florida , tendrá lugar por tercera vez, los Lightning ganaron las 2 series previas. Esta ocasión los Panthers son los favoritos por el desempeño que tuvieron en la temporada, también porque llegaron a al final de la Copa Stanley. Florida tiene un juego muy técnico y físico que va bien con los playoffs. Tampa tiene experiencia, será una Serie algo dura y violenta son equipos que se odian. En 2021 Tampa ganó la Copa Stanley, aquí la pregunta es si Florida podrá mantener la compostura y no caer en muchos penalties, en contra de un excelente powerplay de Tampa.

Pick: Tampa

(3)Toronto Maple Leafs versus (2) Boston Bruins- Inicio 20 abril

Este es un playoff que los fanáticos de Toronto creo que prefieren olvidar, los Bruins es casi una regla que le ganan a los Leafs en los playoffs y en al temporada regular. En los últimos 8 juegos de la temporada regular los Bruins ganaron 7 juegos. En los últimos 11 años Boston y Toronto se enfrentaron 3 veces en los playoffs y siempre Boston elimina a Toronto. Este año los Bruins no son el equipo de siempre , perdieron 3 de sus últimos 4 juegos contra equipos como Washington y Ottawa. Pero a su favor tienen 2 porteros excelentes uno de ellos Jeremy Swayman con un porcentaje de goles parados .959 y recibidos de recibidos con un promedio 1.30.

Será un Serie cerrada , con muchos goles y creo que los Bruins ganarán de nuevo.

Pick: Bruins

División Metropolitana

(Wild Card 2) Washington Capitals versus (1) New York Rangers – Inicio 21 de abril.

Washington se enfrenta en esta ocasión a los Rangers que han sido los mejores de la temporada. Los Rangers son anotadores y su líder Artemi Panarin es una de sus fortalezas. Hablando de porteros Igor Shesterkin de New York vs. Charlie Lindgren de Washington no están a la par, el portero de New York es superior, el portero de Washington permitió 37 goles más que el de NY -220 goles en contra vs 257 –. Todo puede pasar en los playoffs, pero NY puede ganar en 4 juegos.

Pick: New York

(3) New York Islanders versus (2) Carolina Hurricanes – Inicio 20 de abril.

Esta Serie la vimos el año pasado y se llevó la victoria Carolina en un Serie 4-2. Carolina logró llegar a las Semifinales la temporada pasada , este equipo ha contendido por los últimos 5 años pero siempre se queda en el camino. Este año hay motivos para ser optimistas su portero Frederik Andersen está recuperado de su lesión, desde su regreso ha impactado con 3 shuouts y .951 porcentaje de goles parados. Para sumar a su ventaja tienen a dos goleadores de primera Jake Guentzel y Evgeny Kuznetsov, por todo esto los Hurricanes son favoritos este año.

Los Islanders quedaron como 3ra semilla en la División Metropolitana, tiene un buen juego defensivo y excepcionales porteros. Si quieren ganar la Serie necesitan que su portero, Semyon Varlamov no cometa un solo error. Los Hurricanes tienen mayor ventaja, aunque los Islanders podrán ganar un juego o dos.

Pick: Carolina.

Conferencia Oeste.

División Central

(Wild Card 2) Vegas Golden Knights versus (1) Dallas Stars Begins. Inicio 22 de abril

¿ Porqué el último juego de la temporada que perdieron los Knights contra unos débiles Ducks, perjudicó a los Golden Knights en los playoffs? Si los Knights hubiesen ganado ese último partido, se enfrentarían a una Serie más sencilla contra los Edmonton Oilers. Sin embargo no fue así y se enfrentan a uno de los equipos favoritos a ganar la Copa Stanley, los Dallas Stars. Estos equipos se han enfrentado anteriormente ganando 3 juegos y anotando más goles 11-4. En playoffs se han enfrentado dos veces , una en 2020 en la que Dallas ganó la Serie 4-2. En 2023 ganaron los Knights la Serie 4 juegos a 2.

Son tan similares ambos equipos es que difícil predecir cuál ganará, seguro la Serie se irá a 7 juegos y ganará el equipo que tenga la ventaja de jugar en casa esos son Dallas Stars.

Pick: Dallas.

(3)Colorado Avalanche versus (2) Winnipeg Jets – Inicio 21 abril

Estas es la primera vez que estos dos equipos se enfretan en playoffs. Esta es la más interesante Serie de la Conferencia Este, primera Ronda. Los Jets le ganaron 7 juegos a Denver. Winnipeg tiene dos anotadores sólidos Kyle Connor y Tyler Toffoli, aparte el as de este equipo es el portero Connor Hellebuyck , el mejor portero de la temporada de la Liga. Los Avalanche por su parte son rápidos y talentosos , su líder es Nathan MacKinnon , quien no solo es un goleador también es un gran líder para el equipo, con buenos jugadores como Jonathan Drouin ,Mikko Rantanen y Valeri Nichushkin que saben llegar a la red. Otro punto a su favor es que cuentan con el combo defensivo de la liga con Cale Makar y Devon Toews. Esta Serie se irá seguro a 7 juegos, lo cierto es que cualquier de los podría avanzar a la Segunda Ronda.

Pick: Jets

División Pacífico

(Wild Card 1) Nashville Predators versus (1) Vancouver Canucks Inicio 21 de abril

Vancouver gracias a un buen inicio de temporada fue uno de los equipos que sorpendió en la División del Pacífico. Los Predators al contrario les costó mucho salir adelante durante la primera mitad de la temporada, en la segunda mitad cambiaron el camino y lograron colarse a los playoffs.

Durante la temporada regular los Canucks ganaron 3 juegos contra Nashville esos juegos fueron el año pasado. La última vez que se enfrentaron estos equipos fue en 2011 los Canucks ganaron las Series y se fueron hasta la final en la que perdieron contra los Bruins. Esta serie seguramente se irá a 7 juegos, los porteros de cada equipo serán factor decisivo , Juuse Saros por parte de Nashville y Thatcher Demko por parte de Vancouver ambos son excelentes. Mi predicción es que Nashville podrá ganar la Serie con su juego que es muy físico y su excelente defensa.

Pick: Nashville.

Los Angeles Kings (3) versus (2) Edmonton Oilers. Inicio 22 de abril.

Estos equipos ya es común verlos en los playoffs los hemos visto aquí 3 años consecutivos. Si algo es seguro es que los Kings están hartos de perder contra los Oilers y buscarán revancha, lo cual no será fácil viendo la temporada regular en la que 3 de 4 juegos los perdieron contra Edmonton. Los Kings necesitan evitar penalties para no dar oportunidad a los Oilers con su powerplay que es potente , tienen como su líder a Connor McDavid y a Leon Draisaitl. Si son juegos de pocos puntos esto favorecerá a Los Angeles , si son juegos de muchos puntos es el tipo de juego que acostumbran los Oilers con su explosiva defensiva. Espero que los Kings hagan hasta lo imposible por mantenerse competitivos pero Edmonton es simplemente demasiado fuerte para ganarle. Quizá se vaya a 6 Series.

Pick: Oilers