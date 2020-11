«INOLVIDABLE», ES LO NUEVO DEL CONOCIDO DJ PATO WATSON

El reconocido músico, Pato Watson quien además es productor y DJ de nivel internacional, está de regreso con un nuevo sencillo titulado «Inolvidable«. El cual fue lanzado desde el pasado 30 de octubre en todas las plataformas digitales.



Y bueno ahora vamos al sencillo como tal, pues «Inolvidable« es el primer corte que lanza Pato Watson, es el que inaugura este proyecto. Además cuenta con la espectacular colaboración de Le Chev y Ria Bird.

«Inolvidable» trata sobre una despedida de un amor fugaz, un amor que no va a ocurrir en una línea de tiempo larga. Que fue algo momentáneo, pero que son justo esos amores, los que más llegan a perdurar por los buenos recuerdos. ¿Cómo no vamos a identificarnos con esta súper rola? La letra en verdad que llega directo a uno de nuestros más profundas memorias.

El sencillo fue grabado en los estudios «Un Lugar», ubicado en la colonia Escandón, de la Ciudad de México. Su producción comenzó en enero del 2020, previo a la pandemia mundial. Pato Watson ha adelantado que «Inolvidable» es solo el inicio de una serie de canciones que irán viendo la luz durante los próximos meses.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

Pato Watson

Es un reconocido Productor y DJ Mexicano que está presente en la escena electrónica desde 1990. Apasionado de los discos de vinilo y fundador del sello discográfico We Dont Play Gtrs.



Seguro lo recuerdas de alguno de sus shows (nacionales o internacionales) y por haber compartido escenario con bandas y artistas como: MSTRKRFT, Digitalism, Thieves Like Us, Nortec, Soulwax, 2 Many DJ’s, The Rapture, Kasabian, Diplo, Kinky, por mencionar solo algunos.