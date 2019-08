INTERPOL CELEBRA 15 AÑOS DE ANTICS CON NUEVA EDICIÓN

Este año se celebran 15 años del lanzamiento del segundo álbum de la banda neoyoquina, Interpol, la banda pionera del post punk.

El álbum titulado Antics, fue lanzado el 27 de septiembre del 2004 y fue clave para la carrera de la agrupación, pues esta producción musical la impulsó aún más. Algunas de las canciones más importantes de este disco son C´mere, Evil y Slow Hands.

Como parte de los festejos del 15 aniversario del álbum, la banda anunció a través de sus redes sociales que lanzarán una edición limitada del disco en vinilo de color blanco.

Además aún no se ha descartado la realización de un tour en conmemoración al lanzamiento. Recordemos que en el 2017 cumplió 15 años de existencia su álbum debut Turn On The Bright Lights por lo que hicieron una gira que pasó por nuestro país.

El vocalista Paul Banks, ya ha comentado que no le molestaría hacer una gira de conmemoración de Antics, pues para él es una manera muy divertida de celebrar a los materiales discográficos.

El año pasado la banda lanzó su sexto álbum Marauder y en mayo de este año sacaron en las plataformas de streaming el EP titulado A Fine Mess, que contiene cinco canciones.

Tienen preparadas diversas fechas para los próximos meses, en algunos de sus shows actuarán al lado de Morrissey; además tienen programados diversos conciertos en México, algunos junto a la banda escocesa, Franz Ferdinand.

Para conocer más detalles del tour y para pre ordenar el disco de vinilo edición limitada, da click aquí.

