Invader: street art, pixeles, videojuegos e invasores espaciales

Invader, seguro que has escuchado por ahí este pseudónimo o que has visto algo de su trabajo circulando por la web. Se trata del conocido artista urbano francés, nacido en París por allá del año 1969. Y lo magnífico de su obra es que se basa en la cruda pixelación de los videojuegos de 8 bits de los años setenta a los ochenta. Algo fascinante de las formas tecnológicas en aquel entonces y que actualmente nos siguen recordando valorizar semejante arte. Invader se define como un UFA, que significa Artista Libre No Identificado.

Parte del comportamiento que lo identifica de entre el resto de los representantes del street art, siempre aparece detrás de una máscara. De esa manera puede visitar personalmente sus propias exposiciones sin que ningún visitante sepa quién es. Desde 1998, ha dejado huella en el arte urbano ya que su proyecto es a gran escala y lleva el nombre clave de: Space Invaders.

Invasores espaciales

El proyecto aborda temas de libertad para el arte en sí. Primero está totalmente de acuerdo en destruir los paradigmas marcados por la sociedad y que dictan qué obra va museos o a instituciones. Por otro lado existe el tema latente de los videojuegos, Space Invaders se da a la tarea de sacar ese objeto artístico de la televisión y de videojuegos y los trae a nuestro mundo físico.

Todo comenzó el día que decidó dar una apariencia más palpable a la pixelización a través de las losetas realizadas de cerámicas. Primero buscaba realizar una serie de «lienzos», pero descubrió los azulejos y notó lo perfecto que es el material para exhibir estas piezas directamente en las paredes. Fue así como Invader tuvo la genial idea de desplegar sus curiosas criaturas en los muros de París y poco después en ciudades de todo el mundo. Según Invader cada una de estas piezas únicas se convierte en el fragmento de una instalación tentacular.

Tal cual, en la vida los mismo seres humanos se destruyen a sí mismos y se dañan. Y el trabajo de Invader no fue la excepción, pues en los últimos tiempos, se ha enfrentado a un grave problema. Una gran cantidad de las piezas son extraídas, dañadas o destruidas por personas que buscan revenderlas. Es complicado extraer y robar una de sus piezas pues al retirar un solo mosaico puede dañar la obra completa. Normalmente los individuos al quitar los mosaicos destruyen la pieza y luego tienen que comprar cerámica para reparar o recrear la obra. Incluso intentan agregar un sticker para que parezca vintage. Y más tarde, intentan vender esas réplicas mal hechas.

A Invader le gusta invertir en diferentes campos y a través de diferentes medios. Ha publicado libros, trabaja con cubos de Rubik, dirige películas, crea esculturas e instalaciones. Todos estos proyectos son realmente importantes para él y se vuelven una parte integral de su universo artístico.

Obras pixeleadas

Under the sea, es una intervención creada en 2012 por el escultor, Jason De Caires. Se instalaron en las profundidades de la bahía de Cancún, una serie de esculturas acuáticas. En esa fecha Invader también estaba planeando sumergirse en el mar para, de igual forma, instalar sus características piezas con al mero estilo pixel-art. De esta manera De Caires e Invader deciden colaborar juntos y crearon una instalación, bajo el mar acompañando las piezas del artista británico.

Asphalt #1, se celebró en 2014 con una gran variedad de artistas invitados entre los que figuraba Space Invader. El artista tomó un muro de un enorme edificio y colocó a los clásicos personajes del videojuego de Taito Station alrededor de lo que parece un enorme gorila escalando la pared del inmueble. La pieza resultó sencillamente increíble, como si se tratase del perfecto escenario para un videojuego.

Street art Passage, Esta pieza está en la ciudad de Viena. Se realizó durante una muestra de arte urbano. Ahí también Invader protagonizó una de las instalaciones de mayor dimensión que, definitivamente, es de las más famosas de su obra.