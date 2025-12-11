Invierten $670 mil pesos en libros de AMLO como «regalos navideños»

El anuncio de una adquisición coordinada del nuevo libro de AMLO, Grandeza, por parte de la bancada morenista en el Senado, desató un debate sobre el uso de recursos y la lealtad política. Inicialmente circuló que la compra ascendía a 7 millones de pesos, pero el senador Adán Augusto López corrigió la cifra y el propósito.

La polémica comenzó con versiones que indicaban que más de 17,400 ejemplares del libro de AMLO habían llegado al Senado, con un costo superior a los 7 millones de pesos (200 copias por legislador, valoradas en 70 mil pesos cada una). El senador Adán Augusto López salió al paso para aclarar los datos:

Total de ejemplares: Cerca de 7,000 (100 por cada uno de los 66 senadores).

Cerca de (100 por cada uno de los 66 senadores). Costo Total: 670 mil pesos , cubiertos con sus ahorros personales .

, cubiertos con sus . Descuento: Un «descuento extraordinario del 77.7%» de la editorial, dejando el costo unitario en poco más de cien pesos.

Un «descuento extraordinario del 77.7%» de la editorial, dejando el costo unitario en poco más de cien pesos. Propósito: Un «obsequio navideño» a los senadores, sin costo para ellos.

El libro de AMLO como objeto de distribución

Más allá de la cifra monetaria, el debate se centra en el significado cultural de esta distribución. La compra, aunque costeada por ahorros personales según el senador López, representa una inversión de 670 mil pesos en la propagación de una sola narrativa política.

El objetivo, según el propio legislador, es que sirva en el «trabajo territorial», lo cual transforma el libro de AMLO de una obra literaria en una herramienta de difusión ideológica masiva a nivel de base.

Ética y transparencia: el debate sobre la lealtad

El acto de regalar 7,000 ejemplares del libro de AMLO se inscribe en una cultura política donde la lealtad al líder es clave. A pesar de la aclaración sobre el origen del fondo, la coordinación de la compra masiva por parte de un operador político genera cuestionamientos sobre la voluntariedad y la presión implícita.

El foco se mantiene en si este tipo de acciones, sin importar el precio, prioriza la promoción personal sobre la autonomía del trabajo legislativo.

El fenómeno del libro de AMLO es un caso de estudio sobre cómo la literatura se cruza con el poder. Mientras el senador López insiste en que es un «obsequio navideño», el volumen y el costo total de la operación (670 mil pesos) sugieren que la compra es un acto simbólico con profundas implicaciones políticas, donde la distribución masiva de la narrativa del expresidente busca saturar el espacio público.