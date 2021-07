INVINCIBLE TENDRÁ ADAPTACIÓN AL CINE Y SERÁ LIVE-ACTION

Estamos viviendo tiempos increíbles respecto a series y películas de superhéroes, que si Loki, que si todo el Marvel Cinematic Universe, que si DC Comics con su, otra vez, intento del Universo Extendido y #RestoreTheSnyderverse. Muy bonito y todo, pero también en otros lugares se han realizado trabajos alrededor de los seres con súper poderes.

Amazon Prime Video nos ha dado una de las series animadas más innovadoras en tiempos de chistes sosos, y es que Invincible, el héroe creado por Robert Kirkman y Cory Walker, ha dejado impactado a todo amante de los comics y las caricaturas para adultos. Tal fue el éxito de la primera temporada que ya andan en planes para una segunda y hasta tercera.

Pero eso no es todo, el propio Kirkman ha revelado en el marco de la Comic-Con at Home algo que no teníamos pensado que sucedería, o al menos no tan pronto. ¡Habrá película live action de Invincible!

Durante su participación en el evento magno de los comics y mundo friki, como antes se les llamaba a las personas que gustan de este estilo de vida, el guionista respondió algunas preguntas de sus fans y una de ellas llevaba trampa, pues le cuestionó acerca de las diferencias entre sus obras y las adaptaciones. Kirkman se dejó llevar y puede que haya abierto la boca de más.

“¡No lo voy a decir! Esta es otra de esas cosas que es un poco pronto, pero diré que se están haciendo grandes esfuerzos para asegurarse de que la experiencia cinematográfica sea única (y distinta de la serie de animación)… y al mismo tiempo sea fiel a ‘Invincible’. No podría estar más entusiasmado con las cosas que estamos haciendo, pero aún no puedo decírtelo”.

El momento para especular ha llegado, las preguntas inmediatas son sobre quiénes interpretarán a Invincible, Omniman y demás superhéroes, ya que para muchos, el cast de la serie animada, con las voces de J. K. Simmons, Steven Yeun, Sandra Oh y Mark Hamill, ha dejado muy satisfechos a los fans del viltrumita y esperan que los actores live action sean de la misma estirpe y categoría.

Si quieres checar toda la participación de Robert Kirkman en la Comic-Con at Home, te la dejamos aqui abajito:

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>