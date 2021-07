IOMMIC REGRESA CON SU SEXTO SENCILLO THE DEPTHS

Este mes Iommic regresa con en la entrega de su sexto sencillo titulado The Depths, el cual estará disponible en las plataformas digitales de streaming el próximo viernes 16 de julio de 2021.

El dúo de la Magdalena Contreras se sumerge en las oscuras profundidades del fuzz para entregarnos uno de sus tracks más pesados, misteriosos y crudos hasta la fecha. En The Depths, Iommic aborda géneros negros como el doom y sludge junto a una letra desoladora que explora la sensación de encontrarse bagando por el abismo.

«La canción trata sobre la experiencia personal de haber tocado fondo, de encontrarse en las profundidades donde la soledad y oscuridad reinan, lugar de donde se entra y se sale solo”

The Depths corresponde a la primera parte del que fue el segundo sencillo de la banda, All I See en donde al escuchar ambos tracks seguidos se aprecia el potencial e intención de la banda.

Iommic Dúo del sur de la CDMX conformado por: guitarra (Francisco Doniz: Guitarra / Voz) y batería (Eduardo Becerril), teniendo como únicas banderas al riff, el sonido fuzz y siguiendo los pasos de bandas como Black Sabbath, Kyuss, Queens of the Stone Age y The White Stripes.

La grabación de su primer LP homónimo: Iommic, comenzó en 2015, de la mano de Miguel Fraino (Cardiel) como Productor e Ingeniero en Vesubio 34 Grabaciones, terminándolo a finales de 2019 y masterizándolo con Carl Saff en Chicago Il. Además, Albar Alcantar (Apolo, Daga) participan en la grabación del álbum como Productor Vocal. El álbum presenta un sonido elaborado que mantiene su crudeza a través de sus poderosos riffs de guitarra, voz y un bater a maciza que amarra firmemente cada canción.

Actualmente la banda está promocionando su sexto sencillo The Depths.