Isaki Lacuesta: El desafío de dirigir el mito de Los Planetas en cine

«Segundo Premio«, la película que se sumerge en la historia y el mito del grupo de rock español Los Planetas, no es un biopic tradicional. Así lo afirma el director Isaki Lacuesta, quien buscó una aproximación «poliédrica» para capturar la esencia de la banda, en lugar de apegarse a una biografía convencional. La película se centra en la creación del aclamado disco «Una semana en el motor de un autobús» y, según Lacuesta, su principal desafío fue crear una obra que resonara tanto en los fans acérrimos de la banda como en aquellos que no los conocen en absoluto.

La intención era que incluso personas que odian a Los Planetas, o que nunca han oído hablar de ellos, pudieran disfrutar la película. Esto se logró a través de una narración que trasciende lo musical para centrarse en temas universales como el trabajo en equipo, las rivalidades y el amor. La música, en lugar de ser un simple acompañamiento, se convierte en una fuerza narrativa que impulsa la trama y refleja las tensiones y emociones de los personajes.

Yo diría que el mayor desafío fue intentar que fuera una película que llegara tanto a gente que no conoce a los planetas de nada como a como a sus fans acérrimos, poder trabajar de de tal modo que ambos públicos quedaran satisfechos… otro reto era el de conseguir que una película fuera musical, pero que no dejara de ser narrativa en ningún momento.

Un aspecto fundamental del proceso creativo fue la decisión de evitar el playback. La música de la película es interpretada en vivo por los actores, lo que, según el director, fue un reto de casting considerable. El equipo buscaba actores que no solo fueran buenos intérpretes, sino también músicos talentosos con acento andaluz, y que pudieran transmitir la energía de los miembros originales de Los Planetas sin caer en la imitación o la caricatura.

Fue fue un proceso largo en el que nos fuimos acercando, o sea, fuimos trabajando con los actores durante seis meses de octubre a abril antes de empezar a rodar, con muchas pruebas y mucho ensayo. Lo recuerdo como nos fuimos acercando durante un tiempo a la mímesis con Los Planetas originales, hasta que llegó un punto en el que les pedí que dejaran de acercarse más y que recuperaran energías propias. Porque sí que llegó un punto en el que, por ejemplo, recuerdo que Cristalino haciendo del guitarrista podía llegar a imitarle mucho mejor, pero había un punto en el que su personalidad desaparecía y y era más interesante tener una personalidad propia que te transmite veracidad que que una que una imitación

Para Lacuesta, hacer cine no es arriesgado, sino un proceso de exploración de la creatividad. La película busca mostrar la pasión e intensidad que hay detrás de la creación musical, los errores y las diversas vías que se exploran en el proceso. La narrativa visual y el montaje fueron clave para reflejar el estado mental y emocional de los personajes, rompiendo con la «unidad de estilo» y permitiendo que la perspectiva cambie constantemente. Se recreó la Granada de los años 90 con un enfoque que, curiosamente, evoca la ciencia ficción, mostrando elementos de una época pasada (cabinas telefónicas, la prohibición de fumar) que resultan extraños para el público joven.

«Segundo Premio» es un retrato sobre el costo de la genialidad y la fama, y cómo las dinámicas entre los miembros de la banda son un reflejo de las relaciones humanas en general. La película, surgida de la pasión del guionista Fernando Navarro y el productor Cristóbal Fernández por Los Planetas y la música, se convirtió en un proyecto personal para Lacuesta, quien encontró en esta historia un espacio para hablar de temas propios. El director espera que el público, sin importar si conoce a la banda o no, se lleve una película sobre la rivalidad y el amor, sobre las decisiones que hay que tomar para convertirse en lo que se quiere ser.