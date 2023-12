Sale la lista de las 10 mejores películas del 2023

Los conteos de fin de año son muy esperados por las personas. Ya sean musicales, rankings sobre artistas, tops de contenido viral o cualquier categoría, siempre tendrán a la expectativa a los fans. La lista de las 10 mejores películas del 2023 según el Instituto Estadounidense del Cine (AFI) ha sido publicada y aquí te tenemos todos los detalles.

Los premio AFI son organizados por el Instituto Estadounidense del Cine y seleccionan lo más destacable del año en cuanto a películas y series de televisión se refiere. Los premios tienen como único planteamiento, a diferencia de otros premios que se centran en categorías individuales, reconocer los equipos creativos en conjunto, es decir quienes aparecen a cuadro y a quienes están detrás de cámaras para lograr un proyecto cinematográfico o televisivo exitoso.

Dentro de las películas nominadas destacan los éxitos taquilleros más esperados del 2023: «Barbie« de Greta Gerwig y «Oppenheimer» de Christopher Nolan. La publicación de la lista de las 10 mejores películas del 2023 resalta producciones destacables que se han encargado de realzar el patrimonio cultural del arte estadounidense y ganarse el gusto del público mediante magnas producciones y excelentes resultados.

La lista de las 10 mejores películas del 2023 incluye también «Los asesinos de la luna» de Martin Scorsese donde el dúo protagónico de Robert De Niro y Leonardo DiCaprio, fue considerado un lujo por muchos cinéfilos además de ser categorizada como la mejor película del año por la Junta Nacional de Críticos de Cine. Otra obra a destacar es «American Fiction«, una comedia dramática de Cord Jefferson, que narra la historia de un profesor cuya obra se convierte inesperadamente en un rotundo éxito. Bradley Cooper también fue seleccionado para un reconocimiento por su magistral biopic «Maestro«, en el que encarna al legendario director de orquesta Leonard Bernstein.

La navidad y la animación no quedaron fuera de esta magna lista de las 10 mejores películas del 2023. «Spiderman: Across the Spider-verse» y el filme con temática navideña «Los que se quedan» lograron obtener un lugar en el codiciado top 10.

Aquí te dejamos la lista de las 10 mejores películas del 2023 para que puedas revisar cuales te faltan por ver: