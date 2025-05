J.K Rowling: ¿podría poner en riesgo la serie de Harry Potter por su postura anti trans?

J.K. Rowling donó poco más de 95 mil dólares a la organización For Woman Scotland, que defiende que la inclusión de personas trans es negar la presencia de las mujeres ¿Será que esta postura pone en riesgo la participación de algunos actores en la nueva serie de Harry Potter? La autora de la saga de Harry Potter, ha expresado varias opiniones sobre las personas transgénero que han generado controversia y han sido ampliamente criticadas.

Tales como la defensa de espacios exclusivos de mujeres como baños, vestidores o prisiones o su afirmación acerca de que no existen niños trans sino adultos dispuestos a sacrificar la salud de los menores por reafirmar su ideología. Sin embargo, la autora ha negado ser transfóbica, afirmando que respeta «el derecho de toda persona trans a vivir de la manera que le resulte auténtica y cómoda» y que desea que las personas trans estén libres de discriminación y abuso.

En contraste con su postura, Paapa Essiedu, el actor contratado para interpretar a Severus Snape fue uno de los 400 firmantes de un comunicado que pedía a la industria del entretenimiento del Reino Unido que se comprometa a proteger la comunidad trans. De tal forma que los rumores en redes sociales donde señalaban a J.K sobre la posibilidad de eliminar a Essiedu del casting, no se hicieron esperar.

El posicionamiento político de J.K. Rowling contra las personas trans alerta a los fans de la saga de Hogwarts. No solamente porque es la autora de las novelas sino porque recibe un beneficio económico directo de la adaptación y tiene voz en el proceso de creación. Sin embargo, mediante su misma red social la escritora aclaró que no tiene el poder para despedir a un actor de la serie y que si lo tuviera, no lo ejercería porque no cree en quitarle el trabajo a la gente porque tengan creencias legalmente protegidas que difieren de las suyas. ¿Realmente la escritora se mantendrá al margen de la confirmación del casting o su postura política nublará el elenco de esta serie que aún no revela a sus estrellas principales?