Jack Osbourne furioso: La contundente respuesta a Roger Waters por insultar a Ozzy

Jack Osbourne ha arremetió contra Roger Waters después de que el cofundador de Pink Floyd hiciera comentarios despectivos sobre su padre. El recién fallecido ícono del heavy metal Ozzy Osbourne. La respuesta de Jack fue a través de una contundente publicación en sus redes sociales, dejando claro que las palabras de Waters no serían toleradas. Todo comenzó durante una entrevista con The Independent Ink. Donde Waters, de 81 años, se refirió de manera irrespetuosa a Ozzy, quien falleció el pasado mes de julio a los 76 años. El periodista Dwayne Booth le preguntó su opinión sobre la música del “Príncipe de las Tinieblas”.

A lo que Waters respondió: “Ozzy Osbourne, que acaba de morir, que descanse en paz en cualquiera que fuera ese estado en el que estuvo toda su vida. Nunca lo sabremos. La música, no tengo ni idea, me importa un c…”. A continuación, Roger Waters añadió una burla a la banda de Ozzy, Black Sabbath. Y sobre la ya conocida anécdota del murciélago. “No me importa Black Sabbath, nunca lo hizo. No tengo ningún interés en morder las cabezas de los pollos o lo que sea que hagan. No podría importarme menos, ¿sabes?”.

La reacción de Jack Osbourne

Al enterarse de los comentarios, Jack Osbourne, conocido por su participación en el reality show familiar The Osbournes. Tomó su cuenta de Instagram para defender a su padre. Con un fondo rojo y letras blancas, publicó un mensaje directo y sin rodeos: “Hey Roger Waters, Vete a la m…”. Continuó, “Qué patético y desconectado te has vuelto”, se lanzó.

Pero esa no fue toda la publicación. Jack sugirió que las palabras de Waters eran un simple intento de buscar publicidad. “La única forma en que pareces llamar la atención hoy en día es vomitando e… en la prensa. Mi padre siempre pensó que eras un idiota, gracias por demostrar que tenía razón”, escribió Jack Osbourne, terminando el mensaje con un emoji de payaso, una clara burla hacia el músico británico.

La leyenda del murciélago que “mordió” Ozzy Osbourne

La relación entre Ozzy Osbourne y la legendaria anécdota del murciélago se originó en 1982. Cuando el cantante, en una aparición en el programa Late Night with David Letterman. Reveló que por accidente había decapitado un murciélago a mordiscos en el escenario. Un hecho que cimentó su estatus de leyenda del heavy metal. Ozzy Osbourne hizo su última aparición pública el 5 de julio de este año 2025. En el concierto de despedida de Black Sabbath, “Back to the Beginning”. El cual se realizó en su ciudad natal de Birmingham, Inglaterra. Dos semanas después, el 22 de julio, falleció a causa de un ataque al corazón.