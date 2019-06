THE JESUS AND MARY CHAIN REGRESA A MÉXICO

Apenas en noviembre del año pasado, la banda escocesa, The Jesus and Mary Chain, visitó nuestro país durante el escenario del Festival Corona Capital, donde presentaron su más reciente álbum, Damage and Joy, el séptimo de su discografía.

Este año, el grupo liderado por los hermanos Reid volverá a pisar suelo mexicano, y lo hará en El Plaza Condesa el próximo 4 de julio, también en el marco de la gira de Damage and Joy. Los boletos ya están a la venta a través de Ticketmaster y en las taquillas de El Plaza.

Formados en la primera mitad de la década de los 80’s, The Jesus and Mary Chain se convirtió en un parteaguas y en uno de los máximos en la historia del rock. Con más de 30 años de trayectoria y luego de regresar a los escenarios después de una larga ausencia, el grupo se encuentra en muy buena forma y eso lo demostrarán en El Plaza.

Acá están los precios de las entradas:

Pista: $650

Palco y salas: $750

Balcón: $890

*Los precios aquí mostrados NO INCLUYEN los cargos por servicio de Ticketmaster

TE PUEDE INTERESAR

THE JESUS AND MARY CHAIN, LA REVOLUCIÓN SHOEGAZE EN CORONA CAPITAL

ASISTE A LA V FERIA DE LA MÚSICA INDEPENDIENTE

FEMI KUTI: “TENEMOS QUE AVANZAR JUNTOS Y LUCHAR POR RESOLVER LOS PROBLEMAS GLOBALES”

TODO SOBRE EL NUEVO ÁLBUM EN VIVO DE SONIC YOUTH

MIRA EL NUEVO CORTO DE THOM YORKE EN NETFLIX Y ESCUCHA SU NUEVO DISCO «ANIMA»