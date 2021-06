Ace Ventura, la película que catapultó la carrera de Jim Carrey en Hollywood. Quién no recuerda al detective de mascotas irrisorio y demente en busca del delfín mascota de los Miami Dolphins que fue secuestrado y que por casualidad, también ayudó a resolver la misteriosa desaparición de Dan Marino previo a un juego importante.

Clásico que pasaban en el canal 7 de México allá por los años 90 y que sin duda generó una búsqueda que poco se relaciona con el cuidado de los animales y el equipo de futbol americano de Miami. Hablamos, claro, de la escena donde Ace se topa con la banda death metal, Cannibal Corpse.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

En esa época, el death metal estaba mal visto por la sociedad conservadora quienes pensaban que sus hijos se convertían en asesinos o satanistas. Sin embargo, Jim Carrey no reparó en esos comentarios y pidió que la banda de Buffalo tuviera una participación en el filme.

Al principio Cannibal Corpse se negó, entre que las fechas de grabación se empalmaban con una gira que tenían en Europa y porque no estaban seguros si se les iba a ridiculizar en la gran pantalla; algo que les fue desmentido desde el primer momento.

“Estábamos preocupados sobre la forma en que seríamos retratados. Somos una banda de brutal death metal y somos serios en cuanto a lo que hacemos. Nos aseguraron que seríamos mostrados como Cannibal Corpse y que no se burlarían de nosotros”. Paul Mazurkiewicz, baterista de Cannibal Corpse

Una de las razones por las que aparecieron en Ace Ventura es porque el propio Jim Carrey realizó una petición a la producción de la cinta para que pudieran grabar la escena del show en las fechas que la banda pudiera ya que Carrey era un gran admirador de los deathmetaleros.

“Nos llevaron a la seccion de trailers de los actores, de pronto Jim llegó usando su vestuario de Ace Ventura y dijo “¡Dios mío, Cannibal Corpse! Es genial tenerlos aquí”. Tarareó algunas de nuestras letras y pidió que tocáramos “Hammer Smashed Face”, fue algo muy loco”. dice Paul.

Al contrario de como dicen algunas versiones, la escena no fue realizada de improvisto, Cannibal Corpse tocó en el Cameo Theater de Miami y Mazurkiewicz asegura que tocaron “Hammer Smashed Face” tantas veces que fue imposible contarlas.

Cannibal Corpse no estaba acostumbrado a ese tipo de grabaciones, su participación en Ace Ventura significó la primera vez que hacían como que tocaban. Obviamente tocaron el tema, pero no completo y sólo algunas partes de la canción fueron en vivo, lo demás del audio fue puesto en post producción, para no tapar los diálogos.

Sin quererlo, Jim Carrey y Ace Ventura lograron que muchos jóvenes de la época se volcaran en una travesía para conocer no solo a Cannibal Corpse, si no a todo el death metal que estaba surgiendo. Además, se constata que el actor es un gran admirador de la banda, aunque en ocasiones se llegó a decir que no era cierto, pero con lo dicho por Paul Mazurkiewicz comprobamos que el fanatismo a la banda sí existió.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>