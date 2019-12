VIDA, TRAYECTORIA Y ADICCIONES DE JOHN FRUSCIANTE

Te contamos todo lo que tienes que saber sobre John Frusciante y su regreso a los Red Hot Chili Peppers

John Frusciante nació en Queens, el 5 de marzo de 1970; tiene ascendencia italiana por parte paterna.

A la edad de 11 años empezó a estudiar el trabajo de grandes guitarrista como: Jeff Beck, Jimmy Page, David Gilmour, Jimi Hendrix y Frank Zappa.

Para 1984 escuchó por primera vez a Red Hot Chili Peppers gracias a que su instructor de guitarra estaba audicionando como guitarrista para la banda.

A los 16 años abandonó la escuela para estudiar música; se mudó a Los Ángeles y comenzó a tomar clases en el Instituto de Tecnología de Guitarra pero la dejó tiempo después.

En 1988 se hizo amigo del ex baterista de Dead Kennedys, D.H. Peligro, quién invitó a su amigo Flea (bajista de los Red Hot) a tocar juntos.

Casi al mismo tiempo, Fruscieante tenía la intención de audicionar para la banda de Frank Zappa pero este prohibía estrictamente el uso de drogas ilegales, lo que lo hizo dar un paso atrás.

«Me di cuenta de que quería ser una estrella de rock, drogarme y conseguir chicas, y que no podría hacerlo si estuviera en la banda de Zappa»

John siempre fue admirador de Hilel Slovak, por lo cual estaba muy familiarizado con las canciones de RHCP.

Slovak murió de una sobredosis de heroína en 1988; Jack Irons, no pudo soportar su muerte, abandonó el grupo.

Flea y Anthony Kiedis decididos a perseverar, integraron a Peligro a la batería y a DeWayne «Blackbyrd» McKnight de P-Funk en la guitarra, pero no se conectaba con el grupo.

Flea propuso audicionar a Frusciante, que con el gran conocimiento que tenía de la banda, impresionó a la banda.

Inmediatamente despidieron a McKnight para que John tomara su lugar. Y Peligro salió varias semanas después por el abuso extremo de drogas.

Con Chad Smith en la alineación, empezaron a grabar el álbum «Mother´s Milk» de 1989.

Frusciantes, durante las grabaciones del disco, peleó constantemente con el productor Michael Beinhorn (Marilyn Manson, Ozzy Osbourne, Soundgarden, Aerosmith, etc) pues quería que John tocara tonos de heavy metal los cuales no eran tan característicos de la banda.

Mother’s Milk fue un éxito comercial más grande que los primeros tres álbumes de la banda, alcanzando el número 52 en el Billboard 200 de Estados Unidos. Se convirtió en su primer disco de oro a principios de 1990.

«Al principio, era evidente que John era el guitarrista perfecto para la banda: aportó a la banda los elementos de composición y composición que nunca habían tenido antes de su participación. Creo que John es un figura fundamental en los Chili Peppers, ya que es un compositor tan distintivo « Michael Beinhorn

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

Blood Sugar Sex Magik estuvo a cargo del productor Rick Rubin (Kanye West, Johnny Cash, Justin Timberlake , Metallica, Slayer, System of A Down, Rage Against The Machine, Limp Bizkit, Slipknot y más)

Este material se lanzó el 24 de Septiembre de 1991 y alcanzó el número 3 de las listas de Billboard, vendió 13 millones de copias en todo el mundo.

Con este éxito, los Red Hot Chili Peppers se convirtieron inmediatamente en estrellas de rock, pero Frusciante se sintió incómodo con esto.

Con este álbum, la banda recibió muchas reproducciones en la radio y ventas masivas en los conciertos de Estados Unidos.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

Frusciante entró en depresión, pues quería que RHCP permaneciera en la escena musical under.

Se alejó lentamente de la banda y comenzó a formar rencores contra sus compañeros, pues veía la popularidad como algo vergonzoso.

The Smashing Pumpkins y Red Hot Chili Peppers salieron de gira juntos, con Pearl Jam como teloneros.

Después de un tiempo, los productores quisieron reemplazar a Pearl Jam con una banda con más éxito y Kiedis contactó a Dave Grohl de Nirvana para que se unieran.

Grohl aceptó pero Billy Corgan no estuvo de acuerdo en tocar junto a Nirvana ya que había salido con Courtney Love, la esposa del líder de la banda, Kurt Cobain.

Al final, The Smashing Pumpkins fueron retirados de la gira, con Pearl Jam uniéndose de nuevo para reemplazarlos.

En esta gira por Estados Unidos, Kiedis recuerda que John se la pasaba todo el tiempo en una esquina del escenario tocando en las sombras.

Al llegar a Europa, Frusciante llevó a su novia, Toni Oswald a la gira.

«John había roto nuestra regla no escrita de no tener cónyuges ni novias en el camino». Kiedis

Las cosas empezaban a ponerse muy tensas entre los integrantes y para 1992, minutos antes de subirse a un escenario en Tokio, Frusciante se negó a subir al escenario, alegando que dejaba la banda.

Al final, y después de media hora de persuasión, subió a tocar, afirmando que sería la última vez.

«Fue el espectáculo más horrible de la historia. Cada nota, cada palabra, dolía, sabiendo que ya no éramos una banda. Seguí mirando a John y viendo esta estatua muerta de desdén … Y esa noche, John desapareció del mundo revuelto de los Red Hot Chili Peppers «. Kiedis

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

Estando de gira con RHCP, John desarrolló una fuerte adición a la marihuana y la heroína.

El actor River Phoenix (hermano mayor de Joaquín Phoenix) era un buen amigo de Frusciante y vivían juntos en 1993.

Una noche, Phoenix actuaría con la banda P, con las actuaciones de Flea, el actor Johnny Depp , Gibby Haynes de Butthole Surfers y Al Jourgensen de Ministry, en The Viper Room, un club nocturno de Hollywood, en parte en ese momento propiedad de Depp.

Bob Forrest, músico y amigo de los RHCP fue una de las últimas personas en ver al actor con vida la noche en que murió de una sobredosis de drogas.

Cuenta que Phoenix y Frusciante llegaron juntos al club para encontrarse con la novia de Phoenix, Samantha Mathis , el hermano de Phoenix, Joaquín , y su hermana Rain.

Phoenix fue encontrado con sobredosis en una acerca sufriendo convulsiones, fue declarado muerto camino al hospital.

Frusciante nunca ha comentado nada al respecto de la muerte de Phoenix y se desconoce dónde estaba en ese momento.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

Niandra Lades y generalmente Just a T-Shirt es el primer álbum en solitario de Frusciante.

Un artículo en el New Times de Los Ángeles describió a Frusciante como «un esqueleto cubierto de piel delgada» que en el punto más bajo de sus adicciones casi muere por una infección de la sangre«.

Los próximos 3 años se la pasó escondido en su casa de Hollywood Hills. En ese tiempo, sus amigos Johnny Depp y Gibby Haynes fueron a su casa y filmaron un documental corto llamado Stuff, que representa la miseria en la que vivía.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

El segundo álbum en solitario de John fue Smile from the Streets You Hold, en 1997. Frusciante tose por toda la pista «Enter a Uh«, mostrando su salud deteriorada.

Por su propia admisión, lanzó el álbum para obtener «dinero de la droga», y lo retiró del mercado en 1999.

El álbum también es notable por incluir una grabación llamada Height Down , que presenta a River Phoenix.

Hasta 1998, impulsado por Bob Forrest, se integró a una clínica de rehabilitación de drogas.

Le diagnosticaron una infección oral potencialmente letal, que solo se pudo aliviar quitando todos sus dientes podridos y reemplazándolos con implantes dentales.

También recibió injertos de piel para ayudar a reparar los abscesos en sus brazos devastados.

Apróximadamente después de un mes, salió y re ingresó a la sociedad con una dieta principalmente de alimentos sin procesar y como practicante de yoga.

En ese mismo año, Dave Navarro fue despedido de los RHCP y Flea dijo a Keidis que la única forma de poder continuar con la banda era si conseguían que John volviera.

Flea lo visitó en su casa y le pidió que volviera; Frusciante comenzó a sollozar y dijo «nada me haría más feliz en el mundo».

En 1994 lanzaron Californication que fue clave en el sonido de la agrupación. Frusciante ha declarado con frecuencia que su trabajo en Californication era su favorito.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

Californication es el lanzamiento de estudio de mayor éxito comercial de los Chili Peppers a nivel internacional, con más de 15 millones de copias vendidas en todo el mundo.

Frusciante continuó componiendo sus propias canciones, muchas de las cuales serían lanzadas en 2001 en su tercer álbum en solitario To Record Only Water for Ten Days .

En 2001, Frusciante comenzó a grabar su cuarto álbum con Red Hot Chili Peppers, By the Way.

Vendió más de 286,000 copias en la primera semana, y alcanzó el número dos en el Billboard 200.

John ha declarado que al tener tanto éxito, ha sido uno de los momentos más felices de su vida.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

Mientras trabajaba en By the Way , también compuso la mayor parte de lo que se convertiría en Shadows Collide with People , así como las canciones creadas para la película The Brown Bunny .

A principios de 2005, Frusciante ingresó al estudio para trabajar en su quinto y último álbum de estudio con los Chili Peppers, Stadium Arcadium.

En los Estados Unidos, Stadium Arcadium se convirtió en el primer álbum número uno de la banda.

El álbum ganó la banda siete nominaciones a los premios Grammy en 2007, incluido un premio al Mejor álbum de rock y uno al Mejor paquete en caja o Paquete especial de edición limitada.

Al ganar cinco de los siete premios Grammy, fue la mayor cantidad de nominaciones que la banda había obtenido en sus 24 años de carrera.

John colaboró con la banda The Mars Volta, mientras que después de una extensa gira en 2007, RHCP acordaron darse un descanso y Frusciante dejó la banda en 2009.

Se dedicó a realizar música electrónica en los años posteriores. En 2011, Frusciante se casó con Nicole Turley, baterista y vocalista principal de la banda experimental Swahili Blonde . El 8 de mayo de 2015, se anunció que Turley había solicitado el divorcio.

Este 15 de Diciembre que The Red Hot Chili Peppers anunciaron en su página de Instagram que Josh Klinghoffer dejaría la banda y que Frusciante tomaría su lugar.

TE PUEDE INTERESAR

MIRA ESTOS 5 DOCUMENTALES SOBRE MÚSICA

SCORSESE TRABAJA EN UN DOCUMENTAL SOBRE LA ESCENA MUSICAL DE LOS AÑOS 70 EN NUEVA YORK

LLENO DE HIENAS, LA NUEVA PRODUCCIÓN MUSICAL DE SATÓN

RED HOT CHILI PEPPERS: SI NOS ORGANIZAMOS;CALIFORNICAMOS; TODOS

CHERRY GLAZZER SE PRESENTARÁ EN GALERA