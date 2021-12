LOS 10 MEJORES FILMES DEL 2021 SEGÚN JOHN WATERS

Nada mejor que John Waters recomendando los filmes que arrasaron este 2021, según su gusto cinéfilo. El creador de Pink Flamingos (1972) y Hairspray (1988) compartió como ya es tradición el esperado listado con sus cintas predilectas del año que se nos está yendo. Encontrarás en el siguiente top 10 desde los títulos más inesperados y pocos conocidos, así como los proyectos de las personas más allegadas a él. Los temas que destacan son la comedia, la amistad, lo queer y el sexo.

Al ser seleccionadas estas películas por el cineasta nos garantiza diversión y cine de calidad. Recordemos que John Waters es de los artistas de la lente más revolucionarios hablando artísticamente, pues se hizo conocido a principios de los años 1970 gracias a sus transgresoras películas que hoy son de culto.

The Onania Club

Se trata de una película estadounidense lanzada en 2019 dirigida y escrita por Tom Six.​ Fue protagonizada por Jessica Morris, Darcy DeMoss, Deborah Twiss, Karen Strassman, Flo Lawrence y John T. Woods. Hanna, una mujer con su matrimonio destrozado y su vida en piloto automático, se une secretamente a un extraño grupo llamado The Onania Club. Sus miembros, mujeres fuertes e independientes de Los Ángeles, se excitan ante la miseria de los demás. Hanna encuentra más miseria de la que podría esperar y en el proceso termina perdiendo todo lo que realmente le importa.

«Una de las experiencias cinematográficas más viles e inhumanas de todos los tiempos». Tom Six

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

Saint-Narcisse

Saint-Narcisse es una película del género de comedia y drama canadiense , fue lanzada en 2020 y dirigida por Bruce LaBruce. La trama es un poco fuerte y sorprendente. Ambientada en Quebec en 1972, la película está protagonizada por Félix-Antoine Duval como una pareja de gemelos idénticos que fueron separados al nacer y no sabían previamente de la existencia del otro, pero que se enamoran y comienzan una relación de gemelos después de reunirse.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

The Tragedy of Macbeth

La película está por estrenarse el próximo 25 de diciembre. The Tragedy of Macbeth es del género de drama, está filmada totalmente en blanco y negro; fue escrita y la dirección quedó a cargo de Joel Coen. Se basa en la tragedia del mismo nombre de William Shakespeare. Esta será la primera cinta dirigida por uno de los hermanos Coen sin la participación del otro.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

Red Rocket

Red Rocket es un filme de comedia, se estrenó este 2021 y estuvo bajo la dirección de Sean Baker. El guion se basa en el trabajo realizado por Baker y Chris Bergoch. Vemos como protagonista a Simon Rex como Mikey Saber, una estrella porno decaída que regresa a su pequeña ciudad natal de Texas, aunque nadie allí realmente lo quiere de regreso.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

Mandibles

En español se traduce como Mandíbulas, una película por Quentin Dupieux. Todo comienza cuando los amigos, Jean-Gab y Manu, encuentran una mosca gigante atrapada en el maletero de un automóvil, deciden entrenarla con la esperanza de ganar mucho dinero. Es una divertida mezcla de comedia de amigos y road movie, con un toque de ciencia ficción, es salvaje y surrealista. Trata los temas de amistad, los sueños y los desastres que ocurren en la vida.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

The Most Beautiful Boy in the World

En 1971, en el estreno mundial de Muerte en Venecia en Londres, el director italiano Luchino Visconti proclamó a Björn Andrésen, la estrella adolescente de su última película, El niño más hermoso del mundo. Esta es la historia de un niño que fue lanzado al estrellato internacional por su apariencia icónica y vivió una vida de glamour. 50 años después, Björn mira hacia atrás.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

France

«Una célebre periodista, que hace malabarismos con su ocupada carrera y su vida personal, sufre un vuelco en su vida debido a un extraño accidente automovilístico.» La dirección y el guion corren a cargo de Bruno Dumont. En los papeles protagónicos vemos a Léa Seydoux, Blanche Gardin y Benjamin Biolay.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

Vortex

Gaspar Noé vuelve a la carga y este 2021 tenemos Vortex. Una película de drama francesa: «Los últimos días de una pareja de ancianos que tienen demencia. La vida es una fiesta corta que pronto será olvidada.» En el reparto tenemos a Dario Argento, Françoise Lebrun y Alex Lutz.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

Summer of Soul

En el transcurso de seis semanas durante el verano de 1969, miles de personas asistieron al Festival Cultural de Harlem para celebrar la historia, la cultura, la música y la moda negras. Se trata de una película documental dirigida por Ahmir «Questlove» Thompson, justamente sobre este festival. En el cartel figuraron artistas como Stevie Wonder, Mahalia Jackson, Nina Simone, The 5th Dimension, The Staple Singers, Gladys Knight & the Pips, Blinky Williams, Sly and the Family Stone y los Chambers Brothers. Sin embargo el festival fue visto como algo oscuro en la cultura pop, y es lo que los documentalistas investigan.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

Annette

Aquí tenemos un drama musical dirigido por Leos Carax (en su debut en inglés), y con un guion de Ron Mael y Russell Mael, y por el propio Carax, a partir de una historia, música y canciones originales de la banda. La trama sigue a un comediante y su esposa cantante de ópera y cómo sus vidas cambian cuando tienen a su primera hija. Adam Driver, Marion Cotillard, Simon Helberg y Devyn McDowell forman parte del elenco.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

¿Estás de acuerdo con la selección de películas realizada por John Waters?