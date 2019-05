JOHN WICK 3: PARABELLUM, ACCIÓN INFINITA TAL Y COMO LO SOÑASTE

El frenético mundo al que nos hemos acostumbrado se ha encargado de convertirnos en una auténtica bomba de tiempo: estrés, ciudades ruidosas, enojos constantes; en fin, somos todo un ejemplo de ciudadanos modernos. Y es justamente en ese momento cuando el séptimo arte toma una importancia abismal, es donde podemos bajar nuestras revoluciones, enfriar los pensamientos y dejarnos llevar, ¿qué tan bien se escucha lo siguiente? Ha llegado la última película de John Wick y es la opción más épica del fin de semana; interesante, ¿no lo crees?

Fue en 2014 cuando Keanu Reeves nos enseñó que un buen traje tiene cabida en cualquier ocasión: no importa si te diriges a una reunión familiar o planeas vengar a tu mascota a través de un auténtico infierno terrenal con muertes asombrosas y una técnica incomparable en combate cuerpo a cuerpo. La muerte siempre debe lucir de negro y con una refinada corbata danzando en el aire.

John Wick 3: Parabellum es el gran final de una de las sagas de acción más queridas por el público a pesar de tener -en esencia- una historia sencilla y un personaje típico. Sin embargo estas producciones tienen un elemento sustancial que las ha separado del resto: acción desmedida en todo momento, no hay nada más, es cruda, realista y sin complicados guiones; simplemente termina siendo emocionante e inolvidable. John Wick se ha convertido en el asesino por excelencia en la pantalla grande, te aseguro que al ver la tercera entrega no tendrás la menor.

A diferencia de otros cierres fílmicos, John Wick 3 escuchó a sus fanáticos mostrando escenas de acción con mayor duración respecto a sus dos entregas anteriores; si eres fan de ver las asombrosas coreografías de muerte que tanto ha perfeccionado Keanu Reeves, esta es la cinta con más asesinatos épicos, brazos rotos y armas incrustadas en decenas de cráneos. El fan service que todos buscaban se hizo realidad.

Todo cinéfilo que se respete conoce esta franquicia y a pesar del gusto personal, la dosis tan elevada con sangrientas escenas de acción la han puesto en alto perfil dentro de su género. Antes de presenciar el acto final de John Wick, tenía ciertas dudas respecto al modo en el que buscarían superar las entregas anteriores, no es que fuera imposible, pero ya nos habían dado una serie de fatalities y acrobacias dentro de los sets de rodaje que pudieron haber caído en aburridas repeticiones, sin embargo esto jamás sucedió, gran parte por el trabajo de Chad Stahelski, director de la cinta.

Y no se trata sólo de un cineasta con gusto por la acción, Stahelski comenzó su carrera como stunt a los 24 años, lo que le llevó a ser el doble de Reeves en Matrix (1999), sí la cinta de culto de Lana y Lilly Wachowski; años después se convirtió en coordinador de stunts y coreógrafo de peleas en cintas como: Constantine (2005), V de Venganza (2005), 300 (2006) o Rambo 4 (2008) sólo por mencionar unas cuantas. Viendo el panorama bajo esta perspectiva, no había mejor opción que Chad Stahelski, no sólo para llevar de la mano a Reeves en el arte de la muerte dentro de un rodaje, también se encargó de dirigir las tres películas de John Wick, todo un cierre de ciclos.

La poderosa participación de Halle Berry le da un notable valor agregado a gran parte de la película, su dedicado trabajo en las veloces coreografías le hacen dueña de uno de los mejores personajes que ha tenido la franquicia por sus movimientos, la fatalidad que le rodea y sí, de un par de perros tan letales que todo espectador que les vea quedará boquiabierto por el asombroso despliegue de estos caninos en escenas conformadas por auténticos diluvios hechos por ametralladoras, pistolas automáticas y armas blancas, un día más en el trabajo de nuestro protagonista.

John Wick 3: Parabellum es la película que todo fan espera: más dosis de acción, combates con mayor duración y muertes épicas; el fin de esta producción es dar un respiro a todo el público y soltar el estrés mental que cargue consigo. No hay más, el digno arte del entretenimiento y la industria cinematográfica en la mejor combinación posible liderada por Keanu Reeves, uno de los actores que ha contribuido con creces al género de acción y nos ha dado personajes entrañables dentro de la pantalla grande. Una cosa más: te aseguro que saldrás de la sala con tanta energía y tan de buen humor que recordarás con buenos ojos esta cinta.

Título: John Wick 3: Parabellum

Año: 2019

Duración: 2h 10min

Director: Chad Stahelski

Guión: Derek Kolstad, Shay Hatten

Estreno en México: 17 de mayo

