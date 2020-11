JOHNNY DEPP PODRÍA PROTAGONIZAR BEETLEJUICE 2

De la mano de su gran amigo Tim Burton, Johnny Depp está en pláticas para aparecer en la película de Beetlejuice 2

Luego de que el actor anunciara a través de su cuenta de Instagram donde dio a conocer su salida de ‘Animales Fantásticos 3’, parece podría iniciar un nuevo proyecto.

Según el portal We Got This Covered, el actor ha iniciado conversaciones con el director, Tim Burton sobre un nuevo proyecto y el informante, Daniel Richtman afirma que se trata de ‘Beetlejuice 2’.

Esto no es para reemplazar a Michael Keaton, sino que interpretara a un humano recién fallecido a los que este peculiar ser tiene que ayudar.

Además de esto, también podría colaborar es la serie de acción real de La Familia Adams, igualmente de Tim Burton.

Se especula que Johnny Depp podría interpretar a Gomez Addams

Depp y Burton han trabajado juntos en ocho ocasiones:

Manos de tijeras (1990)

(1990) Ed Wood (1994)

(1994) Sleepy Hollow (1999)

(1999) Charlie y la fábrica de chocolate (2005)

(2005) La novia cadáver (2005)

(2005) Sweeney Todd: El barbero diabólico de la calle Fleet (2007)

(2007) Alicia en el País de las Maravillas (2010)

(2010) Sombras tenebrosas (2012)

Johnny Depp se dice dispuesto a bajarse el sueldo para aceptar buenos proyectos

Aunque siempre contó con uno de los sueldos más altos, sus problemas legales, la pérdida del papel de Gellert Grindelwald en Animales Fantásticos 3 y que Disney no contará más con él para Piratas del Caribe, le han hecho replantearse las cosas y no tiene problemas en bajarse el sueldo para conseguir buenos papeles.

