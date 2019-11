JOKER 2 SERÁ UNA REALIDAD EN 2020: ¿FAKE NEWS O REALIDAD?

En distintas entrevistas el director de la cinta Todd Phillips confirmó»Joker 2″

La publicación Deadline desmintió la información de The Hollywood Reporter y aseguró que «Joker 2» no está confirmada aún. Además, Variety aseguró que las reuniones han sido solo exploratorias y, que de haber una secuela de la película será para dentro de varios años. THR no se ha pronunciado de momento.

También se dice que era una cuestión de tiempo para que se anunciara la secuela ya que Warner Bros y Todd Phillips llegaron a un acuerdo para poner en marcha JOKER 2, la secuela del exitoso título protagonizado por Joaquin Phoenix.

Aún no haya confirmación oficial de que Joaquin Phoenix vuelva a ser JOKER, aunque para muchos la secuela no tendría sentido sin su presencia ya que ha sido el principal artífice del éxito de la cinta junto a Phillips y al guionista Scott Silver, quien también repetirá.

The Hollywood Reporter anaunció que Phillips llegó a un acuerdo con Warner Bros para desarrollar una secuela. Luego de que el 7 de octubre el cineasta entró en la oficina de Tobby Emmerich con varias ideas para desarrollar un «portfolio» de los personajes de DC, y aunque recibía una negativa tras otra, conseguía salir de las instalaciones con una sola aprobación, la más importante de todas; «Joker 2».

De acuerdo a las fuentes del medio, Phillips se volverá a sentar en la silla de dirección, y Scott Silver, quien ya confeccionó el guion de la cinta original hará lo propio con el libreto de la secuela. El acuerdo seguiría una misma lógica que el firmado con la primera producción; 100 millones de dólares extraídos del porcentaje de la taquilla. Algo que hace años Warner ya repitió con el propio cineasta tras el éxito de la primera entrega de «Resacón en Las Vegas». Eso sí, no es él sobre el que se están posando ahora las miradas de los fans.

TE PUEDE INTERESAR

UN ESCRITOR DE MARVEL ARREMETIÓ CONTRA LA PELÍCULA JOKER

JOAQUIN PHOENIX REVELÓ QUE SE GRABARON SIETE FINALES DISTINTOS PARA JOKER

JOKER: LA BRILLANTE EVOLUCIÓN DE UN PSICÓPATA

¿YA VISTE LA PELÍCULA DEL JOKER? TE DEJAMOS EL SOUNDTRACK

JOAQUÍN PHOENIX ABANDONA ENTREVISTA DESPUÉS DE UNA PREGUNTA INCÓMODA