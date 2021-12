JORDAN PEELE REGRESA A LA DIRECCIÓN CON ‘NOPE’

Nope, la tercera película de Jordan Peele ha terminado su filmación y comenzará su post producción para llegar a los cines en el verano del 2022 para seguir causando terror a los espectadores.

Si bien ya finalizó todo el proceso de grabación, los detalles sobre la trama de Nope aún son escasos, ya que simplemente se tiene el conocimiento de quiénes protagonizarán esta cinta, destacando Daniel Kaluuya, quien ya ha trabajado con Peele en Get Out. Keke Palmer y Steven Yeun también estarán en este largometraje.

Lo que sí se sabe de Nope es que la fotografía estuvo a cargo de Hoyte van Hoytema, a quien seguro recuerdas por su trabajo en Her, Interstellar o Tenet, esta última del director Christopher Nolan con quien volverá a trabajar en la película Oppenheimer.

De acuerdo a Variety, la producción de este proyecto cinematográfico se realizó con una cámara de 65 mm en formato IMAX, siendo la primera ocasión en que Jordan Peele utiliza esta tecnología.

El poster de Nope se reveló en julio de este año, y es precisamente este afiche que se conoce la fecha de estreno en cines, siendo el 22 de julio del 2022 el día que debemos agendar para ver esta nueva cinta de Peele, quien es considerado uno de los directores más prometedores en el género del terror junto a Ari Aster y Robert Eggers.

Cabe recordar que sus dos filmes anteriores, Get Out y Us, alcanzaron los 255 millones de dólares en taquilla, además del reconocimiento mundial, varias nominaciones y un Oscar por Mejor Guión Original en el 2017, precisamente por su debut al mando de una producción.

Si quieres un avance de Nope, deberás esperar hasta el próximo año, pues de acuerdo al portal arriba mencionado, no saldrá información alguna en lo que termina este 2021.