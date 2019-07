A cuatro décadas del lanzamiento de su álbum debut Unknown Pleasures (1979) Joy Division anunció que para conmemorarlo se lanzarían 10 videos correspondientes a cada tema de ese álbum. El pasado viernes se estrenó el segundo video de esta serie, esta vez fue el turno para la canción Insight.

El video fue dirigido por Makoro Nagahisa y producido por Warren Jackson y Orian Williams; muestra una combinación entre animación y realidad que nos adentra en el mundo industrial y caótico que la historia retrata.

El video, protagonizado por Keita Ninomiya y Masako Yasumoto, apoyándose en el stop motion, relata la historia de una madre que trabaja en una fábrica poniéndole caparazón a unos caracoles y regresa a casa con su hijo, quien pasa todo el día jugando videojuegos.

La atmósfera que envuelve el video es de una desilusión y hastío profundo por la vida, un cansancio que es equivalente a la letra de Insight, que habla de sueños olvidados y del tiempo desgastado en la vida.

Guess you dreams always end.

They don’t rise up, just descend,

But I don’t care anymore.

Adivina tus sueños siempre terminan.

No se levantan, sólo descienden,

Pero no me importa más.