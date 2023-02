Juego de Estrellas NHL 2023: All Star Games

Dónde: Sunrise Florida – Casa de los Florida Panthers- , en el FLA Live Arena.

Cuándo: Comienza el 3 de febrero con el partido Stars Skills por la noche y culmina el 4 de febrero 2023 con el torneo 3 a 3 que comienza a las 2:00 pm horario CDMX.

Este año se enfrentarán en este juego de estrellas las 4 divisiones de la NHL, National Hockey League. La liga escogió 32 jugadores un jugador de cada equipo para participar y los fanáticos también participaron en la selección de jugadores votaron por 3 jugadores de cada división en total seleccionaron 12 jugadores. Cada una de las 4 divisiones tendrá 2 porteros y 9 patinadores. Estos juegos serán en el formato 3 a 3 patinadores igual que se hace en los tiempos extra de temporada regular, debido a esto veremos mucha velocidad en los patinadores y mucha ofensiva lo cual es un deleite para los que fanáticos de este deporte.

Como los juegos All Star no se juegan con el tradicional formato de 5 a 5 patinadores, no es necesario tener hombres a la defensiva, de hecho a la División del Atlántico para este juego de estrellas no cuentan con un solo defensivo y curiosamente los de la División Central tienen a los 3 mejores defensas de la Liga.

Les dejamos aquí la parrilla de jugadores que participarán en el All Star dicha lista puede cambiar debido a las lesiones que sufren los participantes previo al evento, así es que algunos jugadores de estas listas podrían no jugar y se podrían incluir a nuevos. Los participantes tentativos son los siguientes al cierre de esta edición.

En la División del Atlántico:

Porteros: linus Ullmark – Boston Bruins, Andrei Vasilevskiy – Tampa Bay Lightning

Jugadores: David Pasternak – Boston Bruins , Tage Thompson – Buffalo Sabres, Dylan Larkin – Detroit Red Wings, Matthew Tkachuk – Florida Panthers, Nick Suzuki – Montreal Canadiens, Mitch Marner – Toronto Leafs, Aleksander Barkov– Florida Panthers, Brady Tkachuk – Ottawa Senators, Nikita Kucherov – Tampa Bay Lightning.

Jugadores a seguir: Tage Thompson de 25 años nacido en Phoneix Arizona lo escogieron en el draft los St. Louis Blues pero lo intercambiaron a los Buffalo Sabres en 2018. Destaca no solo por su estatura que es de 1.98 cm , es un jugador muy ágil y talentoso con el stick tiene unos tiros letales. El año pasado ofensivamente logró 38 goles y 68 puntos. Este año va igual de bien en 47 juegos ha logrado 33 goles y 66 puntos.

División Metropolitana:

Porteros: Ilya Sorokin – New Islanders, Igor Shesterkin – New York Rangers

Jugadores: Sidney Crosby – Pittsburgh Penguins, Alex Ovechkin – Washington Capitals, Kevin Hayes – Philadelphia Flyers, Artemi Panarin – New York Rangers, Adam Fox – New York Rangers, Brock Nelson – New York Islanders, Jack Hughes – New Jersey Devils, Johnny Gaudreau – Columbus Blue Jackets, Andrei Svechnikov – Carolina Hurricanes.

Jugadores a seguir: Jack Hughes de 21 años nacido en Orlando Florado, fue seleccionado en el draft en 2019 , a pesar de estar tan joven es su 4ta temporada en la NHL. Desde que entro a la liga ha probado ser un goleador, es un jugador para no perder de vista por lo rápido ágil y la visión que tiene de las jugadas.

División Central

Porteros: Connor Hellebuyck – Winnipeg Jets, Juuse Saros – Nashville Predators

Jugadores: Kirill Kaprizov – Minnesota Wild, Clayton Keller – Arizona Coyotes, Seth Jones – chicago Black Hawks, Cale Makar – Colorado Avalanche, Mikko Rantanen – Colorado Avalanche, Nathan Mckinnon – Colorado Avalanche, Josh Morrissey – Winnipeg Jets, Vladimir Tarasenko – St louis Blues, Jason Robertson – Dallas Stars.

Jugadores a seguir: Cale Makar de 24 años originario de Calgary Alberta Canadá es el mejor jugador ofensivo en la NHL, apenas va en su 4ta temporada y ya ganó el Calder Trophy como el mejor rookie del año en la temporada 2019-2020. El año pasado apenas ganó el James Norris Trophy al mejor defensa y el Conn Smthye Trophy como el MVP de la liga cuando los Colorado Avalanche ganaron la Copa Stanley. Makar, es un jugador que es una maravilla de ver es rapidísimo y parece que lo hace sin esfuerzo. Esta temporada este joven defensa no muestra signos de agotamiento cuenta con 13 goles , 43 asistencias en 42 juegos que ha jugado en lo que va de la temporada.

División Pacífico

Porteros: Stuart Skinner – Edmonton Oilers, logan Thompson – Vegas Golden Knights

Jugadores: Erik Karlsson – San Jose Sharks, Matty Beniers – Seattle Kraken, Troy Terry – Anaheim Ducks, Connor McDavid – Edmonton oilers, Kevin Fiala – Los Angeles Kings, Leon Draisaitl – Edmonton Oilers, Nazem Kadri – Calgary Flames, Bo Horvat – Vancouver Canucks, Elias Pettersson – Vancouver Canucks

Jugadores a seguir: Connor McDavid – No es sorpresivo que este jugador originario de Ontario Canadá sea el jugador a seguir no solo en este juego a este jugador hay que seguirlo siempre que ponga un pie en el hielo. No hay algo que no pueda lograr, tiene velocidad, sabe escabullirse, es hábil con el stick es el jugador más completo de la liga. En 48 juegos en lo que va de esta temporada es un jugador tan dinámico que ha logrado 40 goles y 88 puntos.

¿Qué División ganará el Juego de Estrellas? Es complicado decirlo, lo cierto es que hay demasiado talento en cada equipo . Todo los porteros de cada división son muy buenos, personalmente creo que la División Central tiene algo de ventaja por encima de las demás es difícil encontrar dos porteros mejores que Saros ( Nashville ) y Hellebuyck ( Winnipeg). Ofensivamente las 4 divisiones tienen jugadores con velocidad, creatividad y fuerza para anotar. Si tuviese que escoger la mejor división ofensivamente sería la del Pacífico, tienen a McDavid y al mejor defensa de los Sharks, Erik Karlsson. También cuentan con el rookie goleador de Seattle Matty Berniers, es duro predecir quién será el ganador lo cierto es que las dos divisiones más difíciles de vencer son la del Pacífico y la Central.

El horario de los partidos del sábado 4 febrero será el siguiente: División Central @ División del Pacífico 2:00pm , División Metropolitan @ División Atlántico 3:00 PM , la Final entre los ganadores de dichos partidos será a las 4:00 pm horario de la CDMX.