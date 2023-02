Juego de las Estrellas NBA

Salt Lake City, Utah será el lugar en el que se celebrará el Juego de Estrellas NBA en su edición 72da. El evento se realizará 17-19 febrero 2023, será la primera ocasión desde 1993 que Utah Jazz será el anfitrión del evento.

Calendario de eventos:

Viernes 19 de febrero 9pm ET. Este día es el llamado Rising Stars Game ( en este se presenta a los mejores jugadores jóvenes de la liga que están en su 1er y 2 do año en la liga ) . Jugadores como Paolo Banchero de Orlando Magic, Jalen Duren de los Detroit Piston y Quentin Grimes de los New York Knicks son solo algunas de las estrellas de la NBA que demostrarán su talento.

Sábado 18 de febrero 8pm ET. Serán 3 eventos, uno es el Skills Challenge o Reto de Talento , el concurso para ver quien logra acertar el tiro de 3 puntos y no podría faltar el popular concurso Slam Dunk, en este los basquetbolistas muestran sus mejores clavadas en la red.

Domingo 19 de febrero 8:30 pm. Juego de Estrellas ( Los equipos se seleccionarán 1 hora antes de que comience el partido). Cada deporte tiene su muy particular método para seleccionar a sus estrellas en la NBA no es diferente. Primero es la votación de los jugadores que participarán en el evento Juego de Estrellas, de esos 10 jugadores los votos se componen por el 50% de los fanáticos, 25% los seleccionan los mismos jugadores de la NBA y el 25% los Medios de Básquetbol.

Si hay algunas lesiones entre los jugadores seleccionados serán reemplazados por jugadores que selecciona el Comisionado de la NBA. Este año desgraciadamente por cuestión de lesiones no veremos a jugadores como Stephen Curry, Zion Williamson y Kevin Durant. Todos ellos serán sustituidos por Anthony Edwards de Minnesota, Pascal Siakam de Toronto y De’Aaron Fox de Sacramento.

Mientras cada conferencia está muy bien representada esto no es un juego de Conferencia Este vs. Conferencia Oeste. Los 2 jugadores que obtuvieron más votos escogerán a los jugadores que participarán en sus equipos. Esos dos jugadores fueron ek #1 LeBron James y Giannis Antetokounmpo. Así es que tendremos Team LeBron y el Team Giannis, como LeBron fue el jugador con más votos es el primero en escoger a sus compañeros de equipo muy al estilo de un Draft donde cada equipo va escogiendo por turnos a sus jugadores. Este Draft tendrá lugar 1 hora antes de que comience el juego, así es que ninguno de los jugadores sabe realmente cual será su parrilla de compañeros hasta minutos antes de que comience el partido.

Hablando de LeBron James no podemos dejar de mencionar que rompió un récord en la NBA como el jugador que anotado más puntos en su carrera, ya paso a la leyenda de Los Angeles Lakers Kareem Abdul Jabbar. Y ya que estamos en el tema de los récords , este será el Juego de Estrellas No. 19 de James LeBron , curiosamente rompió también este récord ya que Jabbar participo en 18 ediciones.

La lista de jugadores de inicio con más votos fueron:

Este: Giannis Antetokounmpo – Milwaukee- ,Kevin Durant – Brooklyn/Phoenix)- INJ sutituido por lesión por Joel Embiid – Philadelphia- ,Jayson Tatum-Boston- Donovan Mitchell –Cleveland- , Kyrie Irving -Brooklyn/Dallas-.

Oeste: LeBron James -Los Angeles-, Steph Curry – Golden State- INJ sustituido por lesión por Ja Morant –Memphis- ,Nikola Jokic – Denver-,Luka Doncic – Dallas- Zion Williamson -New Orleans- INJ reemplazado por Lauri Markannen –Utah-.

El resto de los Jugadores:

Anthony Edwards – Minnesota- ,De’Aron Fox – Sacramento- ,Paul George -Clippers- ,Shai Gilgeous Alexander– Oklahoma City- , Jaren Jackson Jr -Memphis-,Damien Lillard – Portland-Domantas Sabonis- Sacramento- Bam Adebayo – Miami -,Jaylen Brown – Boston- DeMar DeRozan – Chicago – Tyrese Haliburton – Indiana – Jrue Holliday -Milwaukee -, Pascal Siakam –Toronto- Julius Randle – New York -.

De los 24 jugadores que participarán en este evento hay 20 equipos representados Dallas, Memphis, Boston y Milwaukee son los únicos equipos que tienen dos jugadores en este clásico. Interesante es que Brooklyn tuvo 2 jugadores de inicio en la votación pero ahora ambos están en otros equipos Durant en Phoneix y Kyrie Irving en Dallas. Es un cambio algo extraño para los Nets que no solo se espera que estén en la contienda por un lugar en los playoffs sino también se esperaría que estuvieran en la carrera por el Campeonato este año.

¿Qué equipo ganará este domingo? Historicamente desde que la NBA cambio el formato hace 6 años en el cual los capitanes escogen su equipo Team LeBron está invicto. Realmente como fanático de este deporte creo que los que salimos ganando somos la audiencia. Y lo mejor de todo lo que recauda por este evento que serán más de $750,000.000 dólares se irá para dos fundaciones de la comunidad de Utah “The Big Brothers, Big Sisters of Utah” así como para “Raise the Future” es un evento ganar – ganar para todos.