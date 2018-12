EL JUEGO DE MESA CON MUJERES QUE HICIERON HISTORIA

Al estilo del juego “Adivina quién” llega este juego que consiste en descubrir a varias mujeres que hicieron historia en el mundo.

Ahora el juego ha dado un giro diferente, ahora bajo el nombre de: Who’s she?, con esto se busca homanjear a todas las mujeres que resaltaron en la historia. El tablero y las fichas tienen datos informativos para sustituir a las clásicas preguntas por: “¿era artista?” o “¿ha ganado un Premio Nobel?”.

En el juego, podemos ver a personajes como: Malala Yousafzai, Frida Kahlo y Josephine Baker. El objetivo principal de los creadores es que los niños y las niñas crezcan con la idea de que las mujeres pueden ser lo que quieran. Las ilustraciones estuvieron a cargo de la artista Daria Golab, pero la idea de crear el juego fue de la diseñadora y madre polaca Zuzia Kozerska-Girard.

¿Te gustaría tenerlo?

