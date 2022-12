Licencias y regulación del juego online en Argentina

A diferencia de los países europeos y antillanos que avanzan respecto a la legislación y regulación de los juegos de azar y casino online. En Argentina aun no existe una legislación federal que regule y fiscalice casinos legales online y las empresas de apuestas online. Esto queda a cargo de los gobiernos provinciales garantes de legislar y administrar las empresas de apuestas online en sus propios territorios. Lo concerniente a los juegos de azar y apuestas online no está contemplado dentro de las facultades atribuidas por la Constitución al poder Legislativo Nacional (Según Art. 75 CN).

Panorama de los juegos de azar y casinos online en Argentina

Desde el lanzamiento del primer casino online en Argentina, la Prohibición por parte del Gobierno nacional de la emisión de licencias de juegos de azar online en todo el territorio en el 2008. Para luego en el 2009, revertir la prohibición, pero sin tomar ninguna medida legislativa al respecto, quedando un gran vacío legal en esta materia hasta hoy.

La regulación y supervisión de los juegos de azar y casino online queda así en control de los gobiernos provinciales, quienes han suscrito acuerdos interprovinciales que permite operaciones de juegos de azar interfronterizos. Sin embargo, no resulta suficiente y sigue existiendo un vacío legal, por la falta de una legislación federal que regule en esta materia e incentive a las empresas a operar en nuestro territorio.

En el pasado 2021 se sancionó la Ley N°10.793 del 29 de diciembre de 2021, sin llegar a nada hasta el momento por lo controversial que ha resultado el tema, y donde muchos sectores, incluso la Arquidiócesis, han fijado su posición contraria a la legalización de los juegos de azar online.

La preocupación respecto si es legal o no apostar online en Argentina sigue bajo la premisa “Si no hay ley no es ilegal”. Por lo que los argentinos podrán apostar con casas de apuestas online de regulación internacional, sin prejuicio a cometer delito.

Provincias con regulaciones de juegos de azar online

De las 24 provincias solo 15 provincias regulan y supervisan los juegos de azar en línea. Esto quiere decir que en las provincias restantes existe un vacío legal o un marco regulatorio para los juegos de azar online. Entre las provincias que cuentan con regulación, encontrarás: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, Corrientes, Neuquén, La Pampa, Misiones, Rio Negro, Entre Ríos, Chaco, Santa Cruz, Santa Fe, Mendoza y San Luis.

Beneficios de una ley que regule los juegos de azar online

Muchos serían los aspectos importantes que beneficiarían a la nación con una legislación federal en materia de juegos de azar y apuestas deportivas online. Entre los que podemos resaltar: