Juegos Divisionales NFL: sábado 20 y domingo 21

Entramos de lleno este fin de semana a la Ronda Divisional, ahora quedan tan solo 8 equipos tendremos tan solo 4 partidos. Pero antes este es un rápido Recap de los Wild Card Games de la semana pasada.

En la AFC, el partido entre los Steelers y Buffalo se movió para el lunes por la noche por la tormenta de nieve en el noroeste de Estados Unidos. Aún con el día extra miles de fanáticos de los Bills se ofrecieron a quitar la nieve del estadio y los fanáticos fueron recompensados por su gran labor casi desde el inicio del partido en casa, con 2 pases de Josh Allen que culminaron en TD en el 1er cuarto. Como dato interesante uno de esos pases lo recibió el TE Dawson Knox que ha atrapado 4 pases de TD en 4 juegos consecutivos en playoffs. Allen acabaría el partido con 3 pases a TD pero lo que tiene a la NFL hablando fue su TD terrestre de 52 yardas el único en su carrera como QB y el más largo TD terrestre en la historia de los Bills en playoffs. Marcador final Pittsburgh 17 @ Buffalo 31.

Otro partido emocionante fue el de Miami en el que su estrella receptora Tyreek Hill se enfrento a su ex equipo. Todos los ojos estaban en Hill sin embargo fue el receptor de los Chiefs el rookie Rashee Rice quien se robó el show con 8 atrapadas y 130 yardas con un TD. Curiosamente fue el receptor con más yardas de los Chiefs en playoffs, Hill anteriormente logro 150 yardas cuand jugaba con los Chiefs en 2021 en un partido contra Buffalo. En tierra Isaiah Pacheco logro 89 yardas. El buen balance en la ofensiva de Kansas y el dominio en la defensa fue demasiado para los Dolphins ese día. Marcador final: Miami 7 @ Kansas City 27

El partido entre los Browns contra los Texans parecía fácilmente predecible era un QB veterano contra un QB rookie, en el que la balanza se inclinaba contra el que tenía más experiencia pero no fue así el C.J Stroud de los Texans demostró que aunque es un rookie logró lanzar 3 pases a TD tan solo en la primera mitad, se convirtió así en el primer rookie en la historia de los playoffs en lograr eso. Por el otro lado el QB Joe Flacco de los Browns fue el que parecía un rookie más que veterano lanzando dos pases que acabaron en intercepciones que derivaron en 2 TD. La defensa de los Texans también destaco en contra de la ofensiva terrestre de los Browns. Para agregar más a la humillación de los Browns, los Texans recibirán un pick en la primera Ronda este año gracias al intercambio que hicieron de Deshaun Watson para los Browns hace dos años. Marcador final: Browns 14 @ Texans 45

En la NFC, los Eagles si aquél equipo que se veía como un favorito para el Super Bowl colapso en la segunda mitad de su partido contra Tampa Bay, curiosamente a pesar de su mala racha todavía se consideraba favorito para este partido. Jalen Hurts, el QB de los Eagles realmente aporto muy poco al juego, sería el QB de Tampa Baker Mayfield quien brillaría lanzando 337 yardas y 3 pases a TD. La defensa de TB destaco deteniendo a la ofensiva de los Eagles con solo 42 yardas. Marcador final: Eagles 9 @ Tampa Bay 32.

El marcador del partido entre los Packers y Dallas fue algo engañoso, hasta el Cuarto cuarto fue cuando Dallas logró anotar , los Packers a esa altura ya se pudieron relajar ya que habían logrado ya para ese momento un amplia diferencia en puntos. Que decir de los Cowboys conocidos como los bullies de los equipos débiles ( Commanders , Giants, etc..) en esta ocasión fueron humillados y en su casa por los Packers y su RB Aaron Jones quien curiosamente creció como fanático de Dallas, anotó 3 TD. El QB de GB Jordan Love, también hizo lo suyo con 3 pases para TD. El QB de Dallas Dak Prescott no logro nada en los 3 cuartos lanzando 2 intercepciones, se convirtió Dallas en el primer equipo en ganar 12 partidos en temporada regular por 3 temporadas consecutivas que no logran coronarse como Campeones de Conferencia. Marcador final: Packers 48 @ Dallas 32.

El juego de los Rams contras los Lions fue el más interesante , al ver enfrentarse a sus respectivos QB, Jared Goff y Matthew Stafford . No decepcionaron las ofensivas de ambos equipos lograron mover el balón y anotar puntos, ambos QB jugaron bien, la clave para ganar este juego fue en el Cuarto cuarto cuando Stafford tenía a la ofensiva de los Rams en territorio de los Lions para un gol de campo o un TD pero no se logro por un penalty de 10 yardas por holding, Fue así que los Lions ganaron su primer juego de playoffs desde 1992 cuando vencieron a Dallas, recordemos que en su historia durante 9 temporadas consecutivas perdieron juegos de playoffs, por fin se les hizo justicia a los fanáticos de los Lions. Marcador final: Rams 23 @ Lions 24

Y ahora si, estos son los Juegos Divisionales

Sábado 20 de enero 2024

AFC . Texans @ Ravens – Ravens -9.5

Este será un partido emocionante la ofensiva de Houston contra una de las mejores defensas de la NFL los Ravens . Estos equipos ya se enfrentaron a principios de la temporada y ganaron los Ravens fácilmente 25-9. Dicen que es difícil vencer a un buen equipo dos veces en la misma temporada, seguramente ambos equipos harán ajustes para el que es hoy su juego más importante. Los mejores jugadores de Baltimore no han jugado en 3 semanas, eso les dará ventaja a uno de los mejores equipos. La buena noticia para los Ravens es que su TE Mark Andrews se espera que este de regreso después de su lesión. Esto le daría un boost importante al equipo.

Lo que ha hecho Houston esta temporada es asombroso, estarán más relajados ya que la presión está sobre el equipo en casa. CJ Stroud dio un partido brillante en casa contra los Browns ahora va como rookie QB visitante y eso es un reto por el ambiente algo hostil que puede encontrar contra un muy buen defensiva. El QB de los Ravens Lamar Jackson no tiene muy buen récord en playoffs ganando solo 1 de 4 juegos. Aún así la predicción es que ganen los Ravens, con un marcador Ravens 29 Texans 24.

NFC. Packers @ 49ers – 49ers -9.5

La pregunta es si es esta diferencia de puntos no es un insulto para Green Bay, recordemos como destruyeron a los Cowboys en Dallas. O quizá esa diferencia de puntos nos demuestra que tan bueno es San Francisco, lo cierto es que en estos momentos parecería que Jordan Love está jugando mejor que el QB de SF Brock Purdy. Purdy es proclive a errores y turnovers al sentir presión de una buena defensiva, pero quizá en este partido tenga menos presión el juego terrestre de SF es élite. Esto podría ser más bien un problema para los Packers que les cuesta ganar con equipos que saben correr el balón.

Si los 49ers logran correr bien el balón eso abrirá oportunidades para los pases y será complicado el juego para la defensa de GB. La defensiva de San Francisco no es fácil así es que dependerá de Jordan Love si lográn un ofensiva exitosa, aquí J. Love tiene una labor monumental , recordemos que en su momento Aaron Rodgers ex QB de GB por mucho tiempo nunca logro una victoria contra SF perdió 3 partidos en playoffs contra este equipo. El marcador final podría ser un 34-14 , con SF a ganar

Domingo 21 de enero 2024

NFC. Bucs @ Lions – Lions -6.5

Tampa pasó de ser un equipo promedio a uno que está jugando bien y a un paso de ganar el Campeonato de la NFC, gracias al liderazgo de su QB Baker Mayfield tiene a todos sus fanáticos en Florida creyendo en este equipo de nuevo. Los Lions por su parte lograron quitarse el lastre de no ganar su primer juego de playoffs en 22 años, la ofensiva de Detroit es de las mejores en la NFL , en casa juegan bien Jared Goff y sus Lions solo hay una preocupación su defensiva algunas veces luce un poco débil. Dudo que TB tenga la ofensiva para ganar este juego, por lo que los Lions podrían ganar con marcador final 27-16.

AFC. Chiefs @ Bills – Bills -2.5

Parecería que estos equipos se enfrentan constantemente. Los Bills han tenido relativo éxito en esta temporada incluyendo una victoria contra Kansas City. Los Chiefs han tenido también éxito pero por lo regular juegan mejor en su casa Arrowhead. Patrick Mahomes ha hecho todo en su increíble carrera excepto jugar como visitante en unos playoffs, será su primera vez que pase esto. Para que ganen los Chiefs su defensa necesita dar un juego sólido , la ofensiva por su lado necesita correr efectivamente el balón y lo podría lograr contra una vulnerable y lesionada defensa de los Bills. Aquí la clave es el QB de los Bills Josh Allen parece que tienen muy claro cuál es su misión hoy, por lo que los Bills pueden ganar, en un partido que podría quedar con marcador final 24-23.