Del 23 de julio al 8 de agosto

Están por comenzar los Juegos Olímpicos más polémicos creo que de la historia. En 2019 la preocupación principal eran las altas temperaturas en Sapporo donde se llevará a cabo la maratón, la radioactividad por el accidente de Fukushima o algún terremoto esos eran los temas, de 2020 al día de hoy ya la principal preocupación es que no se salga de control en el evento el Covid, con un más de año de retraso el Comité Olímpico Internacional decidió llevar a cabo este evento pero eso sí con una serie de restricciones. La última vez que Japón fue anfitrión de los Juegos Olímpicos fue en 1964.

En total son 33 deportes y 339 eventos los que se llevaran a cabo principalmente en Tokio. Estarán cerca de 11,000 atletas para los Olímpicos , para los Paraolímpicos se contará con 4,400 más atletas y 78,000 asistentes entre periodistas , staff y oficiales.

Con mucha decepción se tomó la noticia que dio el Ministro de los Juegos Olímpicos Tamayo Marukawa de que no habrá público en ningún evento anteriormente se había permitido un mínimo de espectadores de 10,000 en ciudades aledañas, lo cual no era lo ideal pero al menos se permitía aforo.

El asunto que les preocupa es lo lento que ha ido la vacunación en el país , empezaron en febrero y a un ritmo lento solo tienen vacunado al 15% de su población es un país parecido a México en cuanto al total de población tiene aproximadamente 126 millones de personas, para que entendamos el porqué de la decisión drástica de no permitir público, es como si en las condiciones que estamos aquí en México decidimos celebrar unos Juegos Olímpicos.

Si bien ya hay personas vacunadas aún falta mucha población por inmunizar apenas para fines de julio esperan tener vacunadas en su totalidad a las personas mayores de 65 años. Según las autoridades a inicios de julio reportaron aproximadamente 812,000 casos y cerca de 14,800 muertes por este motivo el Primer Ministro Yoshihide Suga decreto el estado de emergencia del 12 de julio al 22 de agosto. A una semana de comiencen los juegos, se reporto está semana el registro más alto de casos desde enero , 1149 nuevos casos.

¿Qué implicaciones tendrá un estado de emergencia?

No pueden entrar extranjeros a Japón en viajes de turismo , bares y restaurantes no pueden vender alcohol y solo pueden abrir hasta las 8:00 p.m ,no se permite la asistencia de público a ningún evento ni siquiera al aire libre.

El 80% de la población en Japón parece estar en desacuerdo con que se lleve el evento dado los riesgos. Pero la decisión de si los juegos se llevaban a cabo o no fue exclusivamente del Comité Olímpico Internacional, no de la ciudad de Tokio. Anteriormente si se han cancelados Juegos Olímpicos pero por motivos de guerra en los años de 1916, 1940, 1944 y el 2020 se cancelaron por pandemia.

Para el COI este evento no representa una amenaza para la seguridad y salud de los atletas la mayor parte de los atletas ya deben de estar vacunados de hecho Pfizer proporcionó cerca de 20,000 dosis entre atletas paraolímpicos y olímpicos para aumentar la cifra de atletas vacunados.. El último evento grande que realizó Japón fue la Rugby World Cup en 2019 que atrajo cerca de 32 millones de visitantes extranjeros, con los Olímpicos esperaban cerca de 40 millones de visitantes ahora con la prohibición para entrar a Japón por turismo nos podemos dar idea del impacto que genera el estado de emergencia, aunque el evento se llevará a cabo para la industria del turismo no será lo que se esperaba.

En las ceremonias al entregar las medallas se hará en una charola y no se podrán estrechar manos ni dar abrazos. Cada atleta si así lo decide por sí mismo se pondrá la medalla en el cuello, el uso del cubrebocas será obligatorio en las ceremonias para los atletas y personal.

Será interesante ver como manejan el evento, seguramente no tendrán problema alguno son extremadamente cuidadosos los japoneses y serán pioneros en llevar a cabo un evento masivo en medio de una pandemia, lo que es un hecho es que China observará de cerca el evento en febrero de 2022 son los Juegos de Invierno en Beijing.