JULIA GUNTHER FASCINADA CON LA CONSTITUCIÓN DEL HOMBRE

Hace unos años se inauguró la segunda exposición de Julia Gunther en IHLIA en la OBA donde se mostró su trabajo con Chedino & Family, una serie de fotos sobre una comunidad transexual en una pequeña aldea sudafricana. Hablamos con ella sobre su futuro viaje a Haití, la violencia contra las comunidades LGBT en Sudáfrica y el ego masculino.

Todo ha ido razonablemente bien en los últimos años, pero ¿cuál es la situación? En septiembre haré un viaje a Haití para documentar la situación actual allí. Ya han pasado varios años desde el terremoto, pero la gente todavía vive en tiendas o no recibirá apoyo del gobierno.

Recientemente conocí a un holandés que puede poner todos los escombros allí en una máquina para convertirlos en bloques de lego para construir nuevas casas. Quiero capturar este proceso pero con un toque humano, así que voy a retratar a la población local. Podríamos estar cinco años después, pero todavía no está realmente avanzado allí. Por supuesto, no hemos olvidado este desastre, pero ya no recibe atención de los medios de comunicación.

Esto suena como un proyecto increíblemente genial y una oportunidad única… Sí, realmente estoy deseando que llegue. El proyecto es fantástico y estoy muy orgulloso de poder participar. Mucha gente, y hasta hace poco yo también pertenecía, no se da cuenta de que la reconstrucción de un país después de un desastre es olvidada. Nuestra primera reacción es “reparar” a las personas, lo cual es muy importante, pero la segunda ola, la de devolver una existencia digna, a menudo se olvida. Es por eso que este es un gran proyecto, por supuesto, también porque puede ir a Haití, pero especialmente porque tengo la oportunidad de traer esto, la situación en Haití, a la atención de la gente.

¿Fue este también el enfoque para los proyectos en Sudáfrica? ¿Quería destacar la homofobia? Naja, los matrimonios gay han sido permitidos en Sudáfrica desde 2006. En principio, esto es para todos, pero la realidad es que pocas personas pueden usarlo. Dentro de las comunidades más pequeñas, la gente todavía lo desprecia. Las niñas son violadas regularmente, lo llaman “violación correctiva”. La idea de que un grupo de cinco niños se acerque a una niña para mostrarle ‘cómo apreciar la polla’.

Cuando me enteré de esto, fui inmediatamente a los diversos municipios. En ese momento hablé con Funeka Soldaat, la mamá de la comunidad lesbiana Free Gender, una mujer con una camiseta con “lesbianas negras” en letras grandes y rojas. Una vez al año organiza un concurso de belleza para todas las chicas lesbianas de los diferentes pueblos. Aquí fui elegible con las chicas de mi serie Rainbow Girls, un documental sobre mujeres lesbianas en Sudáfrica. Sin desanimarse por la amenaza diaria de violencia, la constante intimidación y el riesgo de ser exiliadas por sus propias familias, las mujeres lesbianas de los municipios de Gugulethu y Khayelitsha siguen orgullosas de quiénes son y del amor que representan. Rainbow Girls es la tercera parte de Proud Women of Africa, mi proyecto en curso sobre mujeres que viven o trabajan en África.

¿Fue difícil ponerse en contacto con las personas adecuadas? Cuando escuché algo sobre la “violación correctiva” por primera vez, inmediatamente busqué a personas que habían experimentado esto. No solo transexuales, sino todos dentro de todas las comunidades LGBT que querían ayudarme. Al principio, las personas no querían hablar conmigo porque tenían miedo de ser expresadas o porque no veían la necesidad “Eres blanco y heterosexual. ¿Por qué te importa? “Pero si te comunicas de manera honesta y clara, ellos quieren cooperar.

¿Pero no los pones en peligro? No Incluso tuvimos una gran entrevista en un periódico sudafricano como parte del Grid Photo Festival, que tuvo lugar en el centro de Ciudad del Cabo. Cuando obtuve la entrevista, pensé para mí mismo que esto está bien, ¿estamos seguros?, Pero después de que todos reaccionaron con entusiasmo, supe que estaba bien.

Sin embargo, es extraño lo diferentes que son los países africanos. Mire el trabajo de Ernst Coppejans, si la policía descubre que estos tipos son gays. En Sudáfrica solo es peligroso si caminas por la calle de forma exuberante por tu cuenta. Hubo un momento en el que caminamos por un mercado y un grupo de borrachos gritaba sobre todo, primero pensé que era sobre mí, pero luego resultó ser sobre las damas lesbianas. Estaban demasiado vestidos de hombres y eso no atraía a esos tipos, temen que estas chicas se lleven a sus mujeres.

Una cosa del ego así que … Sí, especialmente si estás en un grupo y tomas una bebida, pero las chicas decidieron ignorarla. Chedino todavía tiene la tendencia a decir algo al respecto, todavía tiene mucha testosterona para caminar a través de su cuerpo, por lo que a veces esto se manifiesta. Entonces ella dice, toma mi peluca, voy a por ti, perra, y entonces ella realmente va por ella.

¿De dónde viene la tendencia a documentar a personas como Chedino? La perseverancia. Esto también lo vi con mi madre. Cuando estaba creciendo, teníamos la vida ideal hasta que mis padres rompieron todo. Antes de que yo y mi hermana naciéramos, mi madre vino de este a oeste de Alemania en el maletero de un automóvil en busca de una vida mejor. Ella los había encontrado; Dos niños y un hombre. Luego todo se derrumbó, luego tuvo que empezar de nuevo.

A veces pensé que se rendiría, pero ella siguió así y lo admiro en ella, pero también en otros. Chedino también es un buen ejemplo de esto, ella ha sabido durante años que está en el cuerpo equivocado, pero continúa hasta que tiene el cuerpo con el que se siente bien.