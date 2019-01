JUNGLE LANZÓ EL VIDEO PARA EL SENCILLO ‘CASIO’

Jungle hoy lanza el video para ‘Casio’, uno de los temas destacados de su segundo álbum For Ever. Una producción de JFC Worldwide, el video fue dirigido por el integrante de la banda ‘J’ junto a su colaborador visual Charlie Di Placido y es otro video increíble de una banda conocida por su estética original e impactante.

‘Casio’ es tomada del segundo álbum de Jungle, For Ever, que también cuenta con sencillos como ‘Beat 54 (All Good Now)’, ‘Happy Man / House In LA’ y ‘Heavy, California / Cherry’. Co producido por ‘J’ y ‘T’ de Jungle, junto al joven productor de alto perfil, Inflo, el álbum destila a la perfección el sonido de Jungle – el tipo de funk mercurial hímnico que hizo que todos se enamoraran con Jungle la primera vez, pero ahora más expansivo, sofisticado y cinematográfico que antes.

Construyendo sobre el enorme éxito comercial de su álbum debut homónimo, que vendió más de medio millón de discos en el mundo, For Ever ya ha sido escuchado más de 80 millones de veces en menos de cuatro meses.

Mientras tanto, Jungle alcanzó otro nuevo logro al agotar las entradas para su show más grande a la fecha – en el foro para 10,000 personas de Londres, Alexandra Palace. El show, que tomará lugar el 21 de febrero, es parte de su gira de 2019 que verá a la banda tocando en Europa, Australia y Norteamérica, además de sus shows en festivales. Para más información, entra a: http://junglejunglejungle. com/live/