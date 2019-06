KAMASI WASHINGTON ANUNCIA GIRA CON HERBIE HANCOCK

Este verano las leyendas del Jazz Kamasi Washington y Herbie Hancock se unirán en un gira.

Las leyendas del jazz, se unirán este verano, ya que Kamasi Washington y Herbie Hancock han anunciado una gira como coprotagonistas.

La serie de presentaciones conjuntas de este verano los llevará por todo el continente. El dúo actualmente planea diez shows en América del norte, a partir del 30 de julio en Vienna, Virginia.

La gira finalizará el 23 de agosto en Berkeley, California. Incluirá paradas en el Newport Jazz Festival, en Filadelfia, Toronto, Detroit, Seatle, Portland y otras ciudades.

Cada músico interpretará un conjunto distinto con su propia banda. El saxofonista lanzó recientemente un cortometraje en Apple music.

Se dice que Hancock está trabajando en un nuevo álbum con contribuciones de Washington, Kendrick Lamar, Thundercat y Flying Lotus.

Kamasi Washington & Herbie Hancock:

07-30 Vienna, VA – Wolf Trap

08-04 Philadelphia, PA – The Met

08-06 Toronto, Ontario – Roy Thomson Hall

08-07 Huber Heights, OH – Rose Music Center at The Heights

08-08 Detroit, MI – Aretha Franklin Amphitheatre

08-09 or 08-10 (TBC) Chicago, IL – Huntington Bank Pavilion at Northerly Island

08-14 Denver, CO – The Mission Ballroom

08-16 Seattle, WA – Marymoor

08-17 Portland, OR – Oregon Zoo

08-23 Berkeley, CA – The Greek Theatre

