Kanye West plagió las Sock Sneaker de Balenciaga

Hace un año, el mundo observaba la ruptura de relación entre Adidas y Kanye West dejando en suspenso la incursión en el mundo de la moda y los sneakers del polémico cantante. Hoy día, el rapero regresa al mercado con un par de tenis que reflejan un estilo ya conocido en desfiles de la casa Balenciaga. Las Yezzy Pods son el más reciente lanzamiento pero se ha señalado que Kanye West plagió las Sock Sneaker de la renombrada marca española.

Sin embargo, el parecido entre el diseño presentado por Kanye West y las Sock Sneaker ha llevado a más de una persona a pensar que en realidad, lejos de ser un diseño personal y único, se trata de un plagio descarado. Aunque no fue un estreno como tal, ya que el cantante estuvo mostrando esporádicamente este singular, la expectación y la intriga que causó con ello fue bastante elevada. Las habladurías sobre si Kanye West plagió las Sock Sneaker han estado latentes, uniéndose a la interminable lista de escándalos alrededor de él.

Las Yeezy Pods son fabricadas en Italia y muestran un diseño moderno y minimalista integrado por una parte superior de punto negro monocromático y una suela sencilla y delgada de goma. El estilo generado a partir de la fusión de calcetines y zapatillas rememora el estilo que se impuso hace seis años y que al parecer, no está dispuesto a irse.

Con un costo de 200 dólares, el nuevo lanzamiento de Kanye West similar a las Sock Sneaker titulado Yeezy Pods, está promovido exclusivamente a través de su página web pero aún no existe una fecha de lanzamiento a la venta. Este costo incluye una camiseta de manga larga y una de manga corta con la insignia de «Vultures«, un «pasaporte» YEEZY y un «Vultures World Tour Digital Ticket«.

En 2017, Balenciaga revolucionó las siluetas de los sneakers con las Speed Trainer, convirtiéndolas en tendencia tanto en el ámbito de la moda como en el musical como se puede escuchar en las líneas de Cardi B en I like it (I like those Balenciagas, the ones that look like socks). Su uso demostraba poder adquisitivo y un apego al último grito de la moda, por tanto, se volvieron un calzado cuyas réplicas se volvió una constante.