KARL LAGERFELD EN EL DOCUMENTAL “7 DAYS OUT” SOBRE CHANEL DE NETFLIX

Karl Lagerfeld, el genio creativo detrás de Chanel, es el encargado de dictaminar lo que se presentará como una tendencia al menos un par de veces al año lo que la casa parisina tiene para ofrecer en las pasarelas, pero ahora, también podremos ver cómo se mueven las cosas tras cámaras gracias a una nueva serie documental de Netflix llamada 7 Days Out.

Cada episodio de la serie documental se centrará alrededor de una semana en la vida de un visionario y su equipo en los ámbitos de la moda, la comida, el espacio, los deportes y el entretenimiento, y su capítulo inaugural le ofrecerá a los espectadores una mirada íntima durante el legendario show haute couture primavera/verano 2018 de Chanel, realizado a principios de este año.

Durante el episodio de una hora, el director Andrew Rossi, que también fue responsable del popular documental The First Monday que se adentró en los preparativos de la Met Gala 2017 y su exposición correspondiente llamada China Through the Looking Glass, recibió un acceso sin precedentes a la marca, al estudio creativo y a su diseñador, Karl Lagerfeld, antes del espectáculo.

Además del episodio de Chanel, 7 Days Out seguirá los preparativos de eventos como el Derby de Kentucky, la Exposición canina de Westminster, el Campeonato de League Of Legends, la Misión Cassini de la NASA y la apertura de Eleven Madison Park. Interesante, ¿no? 7 Days Out se estrenará el próximo 21 de diciembre en Netflix, y sí, el primer capítulo comienza con Chanel. Disfruta del trailer a continuación:

