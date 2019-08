KASABIAN ANUNCIÓ NUEVO ÁLBUM

La agrupación inglesa Kasabian confirmó a través de sus redes sociales que se encuentran trabajando en su séptimo álbum de estudio.

El anuncio se dio en su cuenta de twitter con la imagen de una mano en la que se observa la frase «light BBQ, tune guitar, álbum 7».

El séptimo álbum de Kasabian llegaría a tan solo dos años For crying out loud, un disco que tuvo gran éxito, fue distribuido en formato de vinilo.

Los sencillos de For crying out loud, su sexto material de estudio fueron «You´re in love with a Psycho» y «Comeback kid». Este álbum contó con edición de lujo: Live at: King Power Stadium.

Kasabian es una banda británica de rock alternativo, cuentan con seis álbumes de estudio, debutaron con el homónimo Kasabian en 2004, con el que recibieron buenas críticas, en sus inicios eran comparados con bandas como The Stone Roses y Primal Scream.

Algunos miembros de la banda decidieron emprender sus proyectos independientes de Kasabian, tal es el caso de Sergio Pizzorno guitarrista y coros de la banda.

Pizzorno anunció a The S.L.P su nuevo proyecto como solista. Hasta el momento hemos podido escuchar sus sencillos «The youngest», «Nobody else» y «Favourites».

Pizz0rno tomó el lugar de compositor principal de Kasabian después de la salida de Christopher Karloff ex guitarrista de la banda británica.

