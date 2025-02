¿Kendrick Lamar convertirá en una protesta el medio tiempo del Super Bowl?

El Super Bowl LIX se llevará a cabo el 9 de febrero con el enfrentamiento de Kansas City Chiefs enfrentándose a los Philadelphia Eagles en el Caesars Superdome en Nueva Orleans, Luisiana. Sin duda, una de las noticias más allá del evento deportivo, es la presentación del rapero Kendrick Lamar que ha despertado infinitas reacciones.

Kendrick recientemente se hizo acreedor a cinco premios Grammy por su popular éxito «Not Like Us» en la que lanza una ruda crítica a Drake. Debido al éxito de la canción y el uso que se la ha dado en distintos actos en contra del presidente Donald Trump (como el conjunto de alientos que la tocó afuera de la convención de la Asociación Nacional de Periodistas Negros en Chicago en julio del año pasado) se sospecha de un «acto de protesta» en su presentación en el Super Bowl LIX.

El rapero actuará durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LIX con SZA como artista invitado en el escenario. Sin embargo, se espera la presencia de Taylor Swift y Miler Teller y en los últimos días, se difundió la noticia de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump acaba de ser agregado a la lista de asistentes.

De tal manera que la reciente incorporación a la lista de invitados del Super Bowl LIX, ha despertado comentarios entre los fanáticos de Lamar. Seguidores que han recordado comentarios negativos emitidos por Kendrick en el pasado en contra del presidente. Tal es el caso de la canción «The Heart Part 4» lanzada en 2017 y donde criticaba al empresario por los rumores de sus vínculos con Rusia.

«Donald Trump es un tonto, sabe cómo nos sentimos, punk. Diles que Dios viene. Y Rusia necesita un botón de repetición, todos están tramando algo»

De cara a la presentación de Kendrick en el Super Bowl LIX esta letra ha sido refrescada por los fanáticos y creando expectativas sobre la presentación de medio tiempo. Aunque, recordemos que Lamar ha manifestado en distintas ocasiones su desagrado por el presidente Trump, pero también declaró a la revista Rolling Stone que se percató de que sus palabras no estaban mejorando la situación.

«Es como darle la lata a un caballo muerto», dijo Lamar. «Ya sabemos de qué se trata. ¿Seguiremos hablando de ello o vamos a tomar medidas? Llega un momento en el que te cansas de hablar de ello. Te agobia y te quita energía hablar de algo o de alguien que es completamente ridículo».

Pese a su afirmación en el pasado de no seguir hablando sobre el primer mandatario de Estados Unidos, la emoción frente al medio tiempo del Super Bowl LIX, los fanáticos se encuentran a la espera de conocer si se tratará de una presentación normal o un acto de protesta con el clima de descontento que se vive por parte de algunos residentes del país vecino del norte por las acciones emprendidas por Donald Trump a pocos días de su toma de posesión.