Killers of The Flower Moon es la próxima película del director Martin Scorsese, su rodaje comenzó en abril de este 2021 y eso porque se retrasaron por algunos cambios de fecha, sin embargo, todo parece indicar que no hay contratiempo alguno y la veamos próximamente en las salas de cine.

De acuerdo a IndieWire, Scorsese expresó estar emocionado por empezar la producción y filmar en Oklahoma, que es donde ocurren los hechos de la película basada en el libro homónimo de David Grann, donde se narran los asesinatos dentro de una comunidad de indios osage quienes estaban asentados en un terreno donde se encontraba petróleo. Este evento fue de los primeros en ser tratados por el FBI, quienes debieron luchar contra la corrupción para poder resolver el misterio.

“Estamos emocionados por comenzar a trabajar con nuestro elenco y crew local para dar vida a esta historia en la pantalla e inmortalizar un momento en la historia de Estados Unidos que no debe olvidarse”

El guión para Killers of The Flower Moon está a cargo de Eric Roth, quién estuvo en Forrest Gump. Mientras que la fotografía será de Rodrigo Prieto, quien ya ha trabajado con Scorsese en El Irlandés. Las actuaciones que veremos en pantalla serán las de Leonardo DiCaprio, Robert De Niro y Jesse Plemons, quién está pensado para ser el protagonista.

Según lo reportado por Deadline, John Ligthgow formará parte del elenco y será la primera ocasión en que el actor trabaje con Scorsese. De igual forma, Brendan Fraser hará el papel de un abogado, por lo que veremos el regreso a pantalla grande del siempre querido George de la Selva.

Los actores antes mencionados, ya han sido captados en el set de Killers of The Flower Moon e incluso se les vio en una visita a The Outsiders House Museum, donde Fraser y Plemons estuvieron acompañados por Michael Abott Jr. y Pat Healy. Las fotos se pueden apreciar en la página del museo.

Se sabe que DiCaprio originalmente estaba pensado para interpretar a uno de los agentes del FBI, pero al final se decidió que fuera la contraparte, o sea, un villano. Hablando de DiCaprio, el actor compartió en mayo pasado un primer acercamiento a la película, en una foto se puede apreciar que se encuentra en personaje, acompañado por la actriz Lily Gladstone.

Killers of The New Moon tiene una fecha estimada para terminar su producción en octubre de este año, aunque aún no hay una fecha establecida para su estreno.