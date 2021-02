La banda estadounidense de rap metal Rage Against the Machine lanzó un breve documental sobre la raza titulado Killing in Thy Name.

En colaboración con el colectivo internacional de artistas The Ummah Chroma (que significa Comunidad de color), el documental muestra a un maestro en un campo abierto con un pequeño grupo de niños, comunicando una historia truncada de opresión en los Estados Unidos.

Utilizando un pizarrón y sus palabras, el maestro recorre siglos de esclavitud y destino manifiesto, junto con cómo esos ideales contribuyeron a la creación de nuestro país.

«¿De dónde crees que vienen los blancos?» pregunta el maestro. Después de que los niños respondieron con varias respuestas la maestra dice:

“En realidad, no había gente ‘blanca’ que viniera de ninguno de esos lugares. Cuando vinieron de Inglaterra, ¿cómo crees que se llamaban? Los ingleses o británicos. Cuando vinieron de Francia, ¿cómo se llamaron a sí mismos? Francés. Cuando vinieron de Rusia, ¿que eran? Rusos «.

Continúa: “No se llamaban a sí mismos ‘blancos’, entonces, ¿en qué momento estas personas, que nunca se habían considerado realmente como una gran familia feliz, de hecho, se habían estado matando durante años? ¿Decidieron que eran ‘blancos’?

“Lo siguiente documenta de hechos reales”, dice una introducción al cortometraje

“Nuestro objetivo es que esta pieza sea una escalera de incendios de la ficción conocida como blancura y un manantial para el descubrimiento”.

La portada de Killing in Thy Name muestra una famosa foto de un hombre de pie junto a los cráneos de aproximadamente 1,5 millones de búfalos, que fueron masacrados en parte para matar de hambre a los nativos americanos a fines del siglo XIX.

«Killing in the Name» de Rage Against the Machine se utiliza en todo el documental, que se remata con citas de la banda.

“Escribir canciones que tengan algo que decir sobre lo que está sucediendo social y políticamente no es una elección para nosotros. Es una obligación. Quiero usar la música como arma y empezar a rociar a los tontos ”. dice el bajista Tim Commerford .

El guitarrista Tom Morello agrega: “Mi mamá [Mary Morello] es una mujer blanca con una voz radical.

Durante tres décadas fue una maestra progresista en una escuela secundaria conservadora que inspiró a los estudiantes a desafiar el sistema; en sus acciones y palabras siempre ha enseñado que el racismo nunca debe ser ignorado y siempre debe ser confrontado ”.

