KIM GORDON ESTRENA CANCIÓN Y ANUNCIA ÁLBUM COMO SOLISTA

Hace ocho años la agrupación Sonic Youth se separó, dejando un legado musical que destacará a lo largo de los años. La ex bajista y vocalista de la banda, Kim Gordon anunció la salida de su primer disco como solista.

El material se llamará No Home Record y contendrá nueve canciones que podrán ser escuchadas a partir del 11 de octubre a través del sello Matador.

El disco producido por Justin Raisen fue grabado en los estudios Sphere Ranch de Los Ángeles lleva el título de la adaptación de la película No Home Movie de Chantal Akerman.

Entre las canciones que contendrá se encuentra Murdered Out, que fue estrenada hace 3 años, siendo el primer trabajo de Kim como solista, sin embargo, en ese momento no dio continuidad a una producción discográfica completa.

Recientemente se lanzó Sketch Artist, canción que también será parte de su nuevo material, en la que puede apreciarse los nuevos ritmos y ambientes musicales con los que la artista está experimentando.

La cantante estrenó el video de este sencillo, que es dirigido por la cineasta Loretta Fahrenholz, en el que se puede ver a Gordon conduciendo para la aplicación Unter mientras a su alrededor algo sucede con los peatones a los que mira. Hay un cameo de la actriz Abbi Jacobson de Broad City.

Desde la separación de la banda, Kim Gordon, ha colaborado en otros campos como la moda, el arte, el cine y la literatura. Recientemente inauguró una exhibición en el Irish Museum of Modern Art en Dublín y otra en el Warhol Museum en Pittsburgh.

Además lanzó su libro de memorias Girl In A Band en el 2015, que fue estrenado como #1 en la lista NY Times Bestseller.

Para pre ordenar el álbum da click en el siguiente enlace. A continuación te dejamos el tracklist del nuevo material:

Kim Gordon – No Home Record:

01. Sketch Artist

02. Air Bnb

03. Paprika Pony

04. Murdered Out

05. Don’t Play It

06. Cookie Butter

07. Hungry Baby

08. Earthquake

09. Get Your Life Back

